أبرز تصريحات منة فضالي: أول مرة أسمع عن الاغتصاب الزوجي.. ومعترضين ليه على المايوه؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلَّت الفنانة منة فضالي ضيفة على برنامج «مع الفارس» الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر شاشة قناة «الرشيد العراقية»، وأدلت بالكثير من التصريحات سواء عن حياتها الشخصية وعلاقاتها العاطفية، كما انتقلت بالحديث عن أعمالها الفنية وعلاقتها بزملائها من الوسط الفني.

وأثارت الفنانة منة فضالي كثير من الجدل بعد تصريحاتها عن موقفها من الحجاب وقضية الاغتصاب الزوجي، ورأيها عن بعض زملائها في الوسط الفني، وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز تصريحات «فضالي» خلال ظهورها مع الإعلامي نزار الفارس.

تصريحات منة فضالي

1. لست مرتبطة حتى الآن، وأرغب في الارتباط بشخص أكبر مني في السن أو في سني، لكن أصغر سيكون أمر صعب.

2. خُطبت لشخص أكبر مني بـ20 عاما، ولم يؤثر فارق العمر على علاقتنا، كان إنسان جيد ويحبني جدا، وكنت أحبه وأحترمه جدًا.

3. انفصلت عن خطيبي لرغبته في أن أتخلى عن الفن، «قالي يا أنا يا التمثيل».

4. لم أسمع من قبل عن مصطلح الاغتصاب الزوجي، وأي علاقة بين الزوج والزوجة لا يجب أن تكون على الملأ، وعامة لكل الناس.

5. لا أعلم سبب الاعتراض على ارتداء المايوه، ولا يمكن أن أرتديه في التلفزيون، وقد أكون عند الله أفضل من «اللي متغطية».

6. لا أصلح أن أكون مثيرة ولا أعتبر نفسي هكذا «ده أنا كلي قد كده»، في إشارة إلى صغر حجمها، مضيفة: «ليه بتحكموا على البنى آدم من لبسه، يا ما ناس محترمة جدًا ولبسهم تمام وهما في الحقيقة أخلاقهم مش تمام».

7. ملتزمة بتأدية الفروض الخمس وحريصة على صلاة الفجر، أحب الاستيقاظ مبكرًا لصلاة الفجر، لأني أحبها بشكل كبير للغاية.

8. لا أمانع في ارتداء الحجاب، وإذا ارتديته فلن أخلعه بعد ذلك، أنا ضد فكرة ارتدائه ثم خلعه، وأحب أن أرتديه دائمًا، لكن ليس في الوقت الحالي لأني أمتهن التمثيل.

9. مي عمر وياسمين صبري ظهرتا قبلي، ومي عمر تعمل منذ ظهورها في مسلسل الأسطورة.

10. ياسمين صبري «ست جميلة» لكنها «ممثلة ضعيفة» وبحاجة للعمل على نفسها بشكل أكبر، و«الحلاوة مش كل حاجة، شوفتها في مسلسل وحسيتها ضعيفة، لكن حبيت شكلها».