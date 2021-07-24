بعد انفصالها عن أحمد سعد.. معلومات عن علياء بسيوني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن المطرب أحمد سعد، انفصاله عن خطيبته عارضة الأزياء علياء بسيوني، بعد ارتباط دام 10 أشهر، وفقا لتصريحاته ببرنامج «ET بالعربي»، حيث كان من المقرر أن يحتفل «سعد» خلال الأشهر المقبلة بعقد قرانه وسط حضور عدد من أصدقائه.

سبب انفصال أحمد سعد وخطيبته

ولم يذكر أي طرف أسباب الانفصال حتى الآن، رغم أن أحمد سعد قال منذ أيام -قبل الانفصال- في حوار مسجل له إن خطيبته علياء بسيوني سبب من أسباب تغيير حياته للأفضل بعد انفصاله عن زوجته سمية الخشاب.

حذف صور علياء بسيوني

ولم يكتفي «سعد» بإعلان خبر الانفصال فحسب، بل قام أيضا بحذف كافة الصور التي جمعته بخطيبته عارضة الأزياء، فيما اكتفى بترك صوره مع الفنانات منهن الفنانة أصالة نصري، وأيضا نشر صور أولاده.

من هي علياء بسيوني؟

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن علياء بسيوني، بعد انفصالها عن أحمد سعد.

وفي السطور التالية سنعرض لكم مجموعة من المعلومات عن علياء البسيوني:

- علياء عثمان بسيوني هو اسمها الكامل.

- تعمل في مجال عروض الأزياء.

- يأتي مجال عملها ما بين مصر والعاصمة الفرنسية باريس.

- تمتلك معرضا لبيع الأزياء في أحد أحياء القاهرة.

- من مواليد برج الأسد.

محبة للمكياج.

محبة للطعام، وفقا لما تنشره من صور لها وهي تتناوله بشكل دائم، إذ نشرت من قبل صورة لها وهي تتناول فيها الشاورما، ما يدل على حبها لهذه النوعية من الطعام، وكتبت في تعليقها على الصورة، «يا جماعة اللي عرفني كويس عارف علاقتي الجميلة بالأكل، الكيس ده كان في ساندويتش كباب إيراني سباييسي مع بطاطس جوة، حلاوة الساندويتش ده حاجة لا يمكن تتوصف بس اللي بيحب الأكل هيعرف أد ايه هو فعلاً حاجة حلوة في الأيام دي، وصل فريش، عيش سخن ومحمص شوية، حاجة كدة جميلة، برده الواحد يقول حاجة حلوة بدل ما كله بيشتكي».