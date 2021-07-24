احذر 4 عادات شائعة تضعف عظامك.. بينها «التدخين»

القاهرة - سمر حسين - صحة

«ضعف العظام وآلام المفاصل».. من أكثر الأمراض التي يعتقد البعض أنّها مرتبطة بتقدم السن والشيخوخة، لكن هذا الأمر غير صحيح، إذ يوجد عادات شائعة منتشرة بين الكثيرين، قد تكون من الأسباب التي تصيب العظام بالضعف.

وعدّدت وكالة «سبوتينك»، العادات الشائعة المنتشرة بين الكثيرين، والتي تتسبب في إصابتهم بضعف العظام والتهاب المفاصل، ونرصدها لكم في السطور التالية كما يلي:

التدخين

التدخين من الأمور التي تتسبب في ضعف العظام وآلام المفاصل، فالأضرار ليست متعلقة بالرئة فقط، حيث يعاني المدخنون من مستويات منخفضة من كثافة العظام، لأن الجذور الحرة تقتل الخلايا المسؤولة عن بناء العظام.

ولاحظ الباحثون، أنّ المدخنين يتعافون بسرعة أقل من غير المدخنين حال إصابتهم بكسور في العظام، فالتدخين يتلف الأوعية الدموية، الأمر الذي من شأنه تقليص قدرة الجسم على نقل الأكسجين والمواد المغذية إلى مكان الكسر، ما يتسبب في تأخير الشفاء.

قلة الحركة

قلة الحركة أيضًا من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف العظام، فالأشخاص الذين لا يبذلون أي نشاط جسماني معرضون لخطر ضعف العظام بشكل أسرع، وينصح المتخصصون بممارسة تمارين مثل المشي السريع، مؤكدين أنّ قلة الحركة تجعل تقلصات عضلات العظام أقوى.

الأطعمة المالحة

تناول الأطعمة المالحة بشكل متزايد، يخفّض كثافة العظام، دون التطرق إلى الاستهلاك المتزايد من ملح الطعام، حيث وُجد أنّ تناول جرام واحد إضافي من الصوديوم لدى النساء البالغات يفقدهن 1% من كثافة عظامهن كل عام، ومع تزايد كمية الصوديوم التي يتناولها المرء يفقد الجسم المزيد من الكالسيوم في البول.

وبحسب توصيات جمعية القلب الأمريكية، يتعيين على البالغين عدم استهلاك ما يزيد عن 2300 ملليجرام يوميا من الصوديوم، وبحد أقصى مثالي لا يتخطى 1500 ملليجرام.

عدم التعرض لأشعة الشمس

عدم التعرض لأشعة الشمس من الأمور الخطر التي تؤثر بالسلب، فلا قوة أعلى من فيتامين د للحفاظ على قوة العظام، وإذ لم تقض وقت كافٍ تحت أشعة الشمس للحصول على الجرعة اليومية من فيتامين د، فعليك تعويض ذلك من خلال مصادر غذائية، مثل صفار البيض والسلمون والأطعمة المدعمة بفيتامين د، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم نظرا لأهميته لصحة العظام.