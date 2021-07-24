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رولا سعد تنشر صورا من حفل زفافها: أشارككم فرحتي بأجمل يوم بعمري

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حفل زفاف الفنانة رولا سعد

شاركت الفنانة رولا سعد متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بأحدث صور لها من حفل زفافها أمس، حيث اقتصر الحضور على العائلة فقط بسبب ظروف فيروس ، وعلقت على الصور: «جمهور رولا الحبيب، الفنانة رولا حبت تشارككم فرحتها بأجمل يوم بعمرها، وتخبركم إنه تم يوم أمس زفافها من حبيبها وشريك حياتها المهندس يحيى خضر، واقتصر العرس على الأهل والأصدقاء المقربون بسبب كورونا والأوضاع التي يعيشها البلد».

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وتابعت: «أحيا الحفل فرقة المجد للزفة البعلبكية للفنون والتراث اللبناني، وأغنية خاصة بشريك عمرها يحيى، كلمات وألحان وتوزيع طوني سابا، غنتها بهذه المناسبة، وتم كتابتها وتلحينها قبل يومين من الزفاف، واختارت فستان الزفاف من المصممة اللبنانية ميراي داغر، واهتم بإطلالتها مصفف الشعر إيلي أبوزيد، والميكب آرتست الصديقة سارة حسن».

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رولا سعد تحتفل بزفافها في حفل عائلي

ونشرت رولا سعد، صورا لها بفستان زفافها الذي حضرته أسرة العروسين، على المهندس يحيى خضر، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بإنستجرام.

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خطبة الفنانة رولا سعد

وأعلنت الفنانة رولا سعد في وقت سابق، خطبتها لمهندس فلسطيني يقيم في أمريكا يدعى «يحيى»، لتحتفل بعد فترة قصيرة بحفل الزفاف.

رولا سعد تتضامن مع حملة ضد العنصرية

وقبل عدة أشهر، تضامنت الفنانة رولا سعد مع أحد المواطنين من ذوي البشرة السمراء، ويدعى جورج فلويد، بعد تعرضه للتنمر في الولايات المتحدة بسبب لون البشرة.

ونشرت الفنانة رولا سعد عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها مع أحد الأطفال من ذوي البشرة القاتمة، وقلب من يدين إحداهما بيضاء والأخرى سوداء.

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