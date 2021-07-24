هكذا تكافحين ظهور النمش على وجهك في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 يوليو 2021 10:41 صباحاً - عندما يبدأ فصل الصيف، تسارع نساء كثيرات الى الخروج والاستلقاء في أشعة الشمس للحصول على لون برونزي جذاب وسمرة طبيعية تجعل بشرتهن أكثر جمالاً وجاذبية. لكن سرعان ما يبدأ نمش الوجه بالظهور تدريجياً ليصبح كثيفاً في نهاية الصيف. فكيف يمكنك مكافحة ظهور النمش على الوجه في الصيف؟ الإجابة في هذا المقال.

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ما هو النمش

يأتي النمش نتيجة الميلانين



وفقاً للخبراء، النمش هو في الواقع الجسم الذي يحمي الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية، وهو نتيجة الميلانين، أي الصبغة التي تعطي لون بشرتك. فعندما تمضين الكثير من الوقت تحت أشعة الشمس القوية، يبدأ الجسم والوجه في إنتاج الميلانين لضمان سلامة بشرتك. وعندما يتراكم الكثير من الميلانين في مكان واحد، يظهر النمش، ويكون إما بلون بني أو أسمر أحمر. لكن، هناك طرق عدة تمكنك من تجنب ظهور النمش والحفاظ على بشرة نقية وخالية من النمش والبقع السوداء.

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طرق حماية البشرة من النمش صيفاً



واق شمسي فعال

الواقي الشمسي لتجنب النمش



أول شيء يجب عليك القيام به لحماية بشرتك من النمش، هو استخدام واقي شمس بتركيبة قوية وفعالة. وفي هذا الإطار، احرصي على استخدام واق شمسي بعامل حماية لا يقل عن 30، وتأكدي من أنه يمتلك القدرة على حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (A) و(UVB).



القبعة الشمسية

القبعة للحماية من النمش

الأمر الثاني الذي يجب عليك فعله بعد استخدام الواقي الشمسي، هو شراء قبعة شمسية وارتداؤها عند التواجد تحت أشعة الشمس لفترة طويلة. كذلك، بإمكانك حماية وجهك من الآثار السلبية لأشعة الشمس، من خلال استخدام المظلة.

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الحفاظ على برودة البشرة

من الضروري الحفاظ على برودة البشرة خلال فصل الصيف تجنباً لظهور النمش. وتتمثل إحدى أفضل الطرق للحفاظ على برودة البشرة، في وضع منتجات العناية بالبشرة في مساحة تخزين باردة. ومن الأفضل وضع الواقي الشمسي ومرطب الوجه في الثلاجة، لتطبيقهما باردين على بشرتك بعد يوم طويل من التواجد تحت أشعة الشمس.



التسمير الذاتي

المسمر الذاتي يجنبك التعرض لأشعة الشمس

إذا كنت ترغبين في لون بشرة برونزي من دون التعرض لأشعة الشمس تجنباً لظهور النمش، بإمكانك استخدام المسمر الذاتي. ولحسن الحظ، هناك الكثير من مستحضرات التسمير الذاتي التي تمنحك لوناً برونزياً جذاباً وتبقي بشرتك في أمان بعيداً عن ظهور النمش والبقع السوداء.

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