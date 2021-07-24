كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 يوليو 2021 10:41 صباحاً - صاحبات الشعر الكثيف دائماً ما يعتقدن أنهن يظهرن بشعر يبدو وكأنه مُهْمَل وذو حجمٍ زائد، على الرغم من أن لديهن الحرية المطلقة في اختيار التسريحات التي تليق بهن وتُظهر شعرهن بشكل أجمل فقط عند اتباع بعض النصائح وعدم مواكبة كل خطوط الموضة، واليوم نرصد لكِ عدة أفكار لتسريحات مميزة ومناسبة للشعر الكثيف، مستوحاة من الممثلة الكويتية، غدير السبتي.





تسريحات للشعر الكثيف من غدير السبتي:



غدير السبتي بالشعر الكاريه المنسدل

غدير السبتي بالشعر الكاريه المنسدل -الصورة من حسابها على الانستغرام



قَصَّات الشعر الكاريه تبقى دائماً متربعة على عروش الموضة، ولمحبات الشعر القصير تُعَدُّ هذه التسريحة من أفضل القَصَّات المناسبة للشعر الكثيف، ولا سيما عند تسريحها بأسلوب ناعم ومنسدل؛ ليوحي بشعر أنثوي أقل كثافة، وهي تُظهر ملامح وجهك بأسلوب ساحر وجذاب

تابعي المزيد: تسريحات شعر الفاشينيستا مناسبة لعيد الأضحى



غدير السبتي بالويفي العريض

غدير السبتي بالويفي العريض -الصورة من حسابها على الانستغرام



لعمل الويفي العريض بأسلوب غدير السبتي، ابدئي بتمشيط الشعر بمشط واسع الأسنان؛ للتخلص من أي تشابك فيه، ثم قسّمي الشعر إلى عدة أقسام، ولفيها بالفير العريض، وبعد الانتهاء قومي بتمشيط شعرك بالفرشاة؛ وذلك لإبراز التموج فيه بشكل جذاب وأنثوي مناسب لجميع مناسباتك، وتسرِّح غدير السبتي شعرها من الجزء الأمامي بفرقة من المنتصف، أو تقوم برفع جزء منه، مع تركها منفوخة على الجانبين مع الفرقة من المنتصف، كما تميل لصبغ بعض خصلات شعرها باللون الأشقر؛ لتتناسب مع هذه التسريحة.

تابعي المزيد: أجمل تسريحات الكعكة للعروس



ذيل الحصان المزدوج من غدير السبتي

ذيل الحصان المزدوج من غدير السبتي -الصورة من حسابها على الانستغرام



تسريحة ذيل الحصان المزدوج تضفي على مظهرك أناقة عفوية وطفولية بأسلوب مميز، لذا طبّقتها غدير السبتي في إحدى إطلالاتها بعد تسريح شعرها بالتمويج الناعم وتضفير أجزائه الأمامية، مع تزيينه باكسسوارات الشعر الصغيرة لأناقة عصرية.

تابعي المزيد: تسريحات شعر قصير على طريقة ديمة قندلفت



تسريحات الكعكة من غدير السبتي

الكعكة اليومية من غدير السبتي -الصورة من حسابها على الانستغرام



تُعتبر تسريحة الكعكة من التسريحات العملية والسهلة التي يمكن عملها للعديد من المناسبات، وتتميز بكونها من التسريحات الأنيقة التي لا تتطلب جهداً أو وقتاً عند تصفيفها وتفضِّل غدير السبتي في إطلالاتها اليومية رفع شعرها بالكعكة المتقنة المرتفعة لمنحها أناقة ناعمة ومريحة، وتلجأ في المناسبات إلى عمل الكعكة المرتفعة ذات الخصلات المتداخلة، وتترك بعض خصلات شعرها منسدلة لمنحها أناقة مميزة.

تابعي المزيد: تسريحة ذيل الحصان لإطلالة جذابة في الصيف



تسريحة الشعر نصف المرفوع من غدير السبتي

تسريحة الشعر نصف المرفوع من غدير السبتي -الصورة من حسابها على الانستغرام



تُعَدُّ تسريحات الشعر نصف المرفوع مثالية للمرأة العصرية التي ترغب في الحصول على إطلالة أنيقة خلال وقت قصير، ولمظهر يومي بأسلوب غدير السبتي سرحي شعرك القصير بالتمويج الناعم، واربطي أجزاءه من المنتصف بالكعكة المرتفعة؛ لتحصلي على لوك مميز وشبابي، وللمناسبات اليومية صففي شعرك بالويفي العريض، واربطي أجزاءه من المنتصف بذيل الحصان الناعم.

تابعي المزيد: تسريحات شعر بأسلوب هيفاء وهبي