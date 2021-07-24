أصيبت بـ جلطات الرئة.. تيشرت الإسماعيلي يكشف عمل «سحر» لليوتيوبر مي عبدالرحمن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة غريبة كشفت عنها إحدى صديقات اليوتيوبر الشابة مي عبدالرحمن بعد العثور على «عمل سحر مدفون» يحمل اسمها وبصورتها الشهيرة وهي ترتدي القميص الخاص بفريق نادي الإسماعيلي.

وأثناء حملة لتطهير المقابر بمحافظة الإسماعيلية، عثر بعض الأشخاص على صورة اليوتيوبر مي عبدالرحمن، ولم يتعرفوا عليها بينما تعرف عليها أحد الأشخاص من مسؤولي صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالمحافظة.

صفحات تداولت الصورة

ودونت صديقة مي عبدالرحمن عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «الصور دي هتكون صدمة لناس كتير أوي، القصة بدأت من حوالي 3 أسابيع، أنا ومي كنا مترددين نقول أو منقولش، الحقيقة لحد لما توصلنا لقرار نقول بس استنينا العيد يخلص، الحقيقة من حوالي 3 أسابيع مسدج اتبعتت على صفحة على فيس بوك فيها صورة ومسدج مع الصورة مكتوب فيها إن كان فيه حمله تطهير للمقابر من الأعمال المدفونة في مدينة أبو كبير محافظة الشرقية».

تيشرت الإسماعيلي يكشف حقيقة الصورة

وتابعت:«لقوا الصورة دي ومعمول عمل للبنت صاحبة الصورة وأنهم بعتوها على صفحات إسماعيلية لأن البنت في الصورة لابسة تيشيرت الإسماعيلي وهما ميعرفوش مين دي، الأدمن محمد الورواري عرف مي طبعا من الصورة لأنه متابع فيديوهاتها هي وشمبر، وعارف مي كويس، ليتواصل مع أدمن الصفحة بتاعة مي وكلمهم، أنه عاوز رقم مي علشان يكلمها، وتم التواصل مع مي، وكانت صدمة مي أول لما عرفت كلمتني اليوم ده».

وكشفت صديقة اليوتيوبر أنها تعرضت لسحر، موضحة: «كانت صدمة بالنسبة لينا أحنا الاتنين، لأن أحنا كنا دائما بنهزر في الموضوع ده ونتكلم أنا وهي كده في لحظات الصفا اللي هو يابنتي كل الناس عمالة تتجوز أكيد أنا وأنتي معمولنا عمل، وكنا بنهزر دايما في موضوع الأعمال دى مكناش متخيلين أن الموضوع قلب جد وأن فيه عمل معمول لـ مي».

وواصلت: «أنا كنت اكتشفت أن أنا كمان معمولي عمل وكأننا صبرنا ونولنا باين ولا إيه المهم العمل ده الناس أصحاب الحملة مشكورين وربنا يجازيهم خير فكوه العمل ده عمل سفلي كان ييتجدد كل شهر الحمدلله العمل ده أنفك بس لسة في عمل كمان أحنا مش عارفين مكانه زي مانتو شايفين مكتوب ع الصورة مرض وكره وحاجات كده كتير، طبعا هتقولوا مي سليمة مفيش فيها حاجة هقولك شوية عن الحاجات اللي في مي».

أصيبت بجلطات في الرئة

وكشفت: «عندها شوية أمراض كده خفيفة، طبعا أحنا عارفين (ولا هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) بس دي شوية من الحاجات اللي حصلت لمي في الفترات الأخيرة بسبب الزفت ده وكلها أمراض بدون أسباب واضحة موت عصب الأذن اليسرى وعدة جلطات بالرئة وقعدت شهرين على تنفس بدون أي سبب و4 فقرات في الضهر».

واختتمت: «دول بسببهم مي بتفضل نايمة على ضهرها عاجزة تماما عن الحركة بجانب مشاكل صحية تانية، وإن شاء الله تعدي على خير وتكون خير طبعا، مي عمرها ما أذت حد ولا زعلت حد وطول عمرها بتساعد كل الناس وأي حد يطلب منها خدمة مي بتعملها علي طول، ادعوا لمي أن ربنا يزيل الهم اللي هي فيه وادعمو مي وقولوا حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيأذي أي حد».

وقبل عام كشف الحساب الرسمي لليوتيوبر مي عبد الرحمن إصابتها بجلطة في الرئة وكتب الحساب «ناس كتير بتسأل على حالة مي.. ادعولها ربنا يشفيها ويعدي الابتلاء ده على خير، الأشعة الجديدة بينت إنها عندها "جلطات على الرئة" وده اللي مسبب لها ضيق تنفس وحالتها الصحية مش مستقرة نهائي.. كثفوا الدعاء ليها.. أدمن».

واشتهرت مي عبدالرحمن بأنها تقدم فيديوهات كوميدية بمشاركة اليوتيوبر شمبر.

كان الشيخ علي خليل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد أوضح في تصريحات لـ«هن» أن هناك عدد من الدلائل والبراهين في القرآن الكريم والسنة النبوية تشير إلى وجود السحر فكلمة الجن ذكرت في القرآن 22 مرة وكلمة الجان سبع مرات، موضحًا أن الجن مرتبط بالسحر ومن الوارد ظهور العديد من الأعراض التي أعلن عنها الفنان أحمد فلوكس كما أن أعراض السحر تظهر كأي عرض مرضي على الجسم والوجه وهناك ما يعرف بالفعل بالسحر السفلي.