قائمة بأسوأ الأطعمة الصيفية التي تؤذي المعدة.. منها بينها التفاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك العديد من الأطعمة التي يجب تناولها عند الشعور بآلام في المعدة، وهناك أيضا بعض الأطعمة الصيفية التي يجب تجنب تناولها لأنها تضرب بصحة المعدة وتسبب الانتفاخ، وزيادة الوزن، حسب ما جاء في موقع "eatthis"، وهي كالتالي:

- الحبوب

أثناء التنقل يمكنك تناولها في طريقك للخروج ليوم واحد في الشمس، ولأنها تعتبر غير صحية لأنها محملة بالسكر، يمكن أن يسبب السكر الالتهابي ارتفاعًا مفاجئًا وانهيارًا في نسبة السكر في الدم، ما يجعلك تبحث عن المزيد من الطعام بعد الأكل مباشرة، مما قد يترك بطنك منتفخًا لعدة ساعات.

- قطع الدجاج

لا يفضل تناولها إذا كان هدفك هو الحفاظ على بطنك مسطحًا، نظرا لأنها مقلية ومليئة بالدهون والكربوهيدرات التي لن تجعلك تشعر بالانتعاش في يوم حار.

- الشوكولاتة الداكنة

ليس هناك من ينكر أن الشوكولاتة الداكنة لها الكثير من الفوائد الصحية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة المعدة، يجب تجنب تناولها حيث تم ربط الشوكولاتة بالإصابة بالإمساك.

كما أشارت دراسة أجريت في المجلة الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، سألت مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من الإمساك عن الأطعمة التي يعتقدون أنها مسؤولة عن مشاكل المعدة، وظهرت الشوكولاتة في المقدمة.

- اللبن المخفوق

لا تتسبب منتجات الألبان في انتفاخ المعدة فحسب، ولكن إذا كنت تعاني من حساسية تجاه اللاكتوز، فإن شرب اللبن المخفوق في يوم صيفي سيؤدي إلى تمدد محيط الخصر لديك، وحتى بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون هضم منتجات الألبان بسهولة، فإن اللبن المخفوق مليء بالآيس كريم والشوكولاتة والكريمة المخفوقة وغيرها من الإضافات التي تضيف فقط السكر والسعرات الحرارية.

- التفاح

عندما يتعلق الأمر بالهضم، فإن التفاح من الفواكه الغنية بنسبة كبيرة بالألياف، لذلك قد تمتلئ معدتك وتنتفخ عند تناولها.

- بذور البطيخ

في حين أن بذور البطيخ هي مصدر ممتاز للبروتين والدهون الصحية، فإن ابتلاع الحبوب الكاملة يمكن أن يساعد على انسداد الأمعاء، ما يؤدي إلى آلام المعدة.

- رقائق البطاطس

يعتاد الكثير من الأشخاص على تناولها في الحفلات الصيفية والتجمعات سواء مع الأصدقاء أو العائلة، حيث يمكن تقديمها كمقبلات في معظم الأوقات، ولكنها مليئة بالسعرات الحرارية، وبالتالي تساهم في زيادة الوزن.

- الآيس كريم

يمكن أن يسبب اللاكتوز الموجود في آيس كريم الألبان إلى الإصابة بالانتفاخ والغازات، فضلا عن الشعور بعدم الراحة بشكل عام حتى لو لم تكن لديك حساسية من اللاكتوز.