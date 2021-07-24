متى تسبب جراحة إزالة تكيسات المبايض مضاعفات صحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن: تكيس المبايض حالة مرضية ناتجة عن عدم توازن الهرمونات الجنسية في الجسم، وقد يتسبب خضوع النساء لجراحات إزالة تكيسات المبايض في التعرض لبعض المضاعفات الصحية الخطيرة المحتملة.

https://www.elconsolto.com/chronic/chronic-news/details/2021/7/19/2058867/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%AA-?fbclid=IwAR2lIpndPa6N6aeWRs3HRSp6x9NPzdaKBYDRIgo4mgQNe8FSDGmDFX3mx_A#HpFeature