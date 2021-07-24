هل تزيد اللحوم نسبة السكر في الدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

يبتعد بعض مرضى السكري عن تناول اللحوم، خوفًا من تسببها في ارتفاع نسبة السكر في الدم، ولكن، اللحوم الحمراء لا تؤدي إلى رفع سكر الدم بشكل مباشر، فما ضوابط تناولها؟

https://www.elconsolto.com/chronic/chronic-news/details/2021/7/20/2059402/%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-?fbclid=IwAR1UbiEuBZ8TMZwIqUd1N6mz1tlO97gLiWEhNOdSvM8s06a7__2extQqblc#HpFeature