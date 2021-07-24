طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت على صفيح ساخن: القاضي أوديركيرك يتلقى أمرا بالتنحي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تلقى القاضي جون أوديركيرك، الذي ينظر دعوى الطلاق بين نجمي هوليوود، براد بيت وأنجلينا جولي، أمرا بالتنحي بعد أن شكت الأخيرة من عدم حياده، وقضت محكمة استئناف في «كاليفورنيا» الأمريكية، بأنه كان ينبغي لـ «أوديركيرك» أن يكشف عن علاقاته المهنية السابقة بمحامين يمثلون «بيت» في نزاع الزوجين الطويل على حضانة أطفالهما.

وأوضحت محكمة الاستئناف في حكمها أن «أوديركيرك ارتكب مخالفة أخلاقية قد تدفع شخصا موضوعيا، مدركا لجميع الحقائق، إلى إبداء شك منطقي في قدرة القاضي على أن يكون محايدا. التنحي (عن نظر القضية) مطلوب».

وانفصل جولي وبيت، في سبتمبر من العام 2016 بعد نحو 10 سنوات من الصداقة وعامين من الزواج، ورفعت جولي دعوى طلاق متذرعة باختلافات لا يمكن تجاوزها.

وتم الإعلان عن انفصال الزوجين رسميا في 2019، لكن النجمين ظلا منخرطين في معركة على حضانة أطفالهما الـ5 القصر.

وكان الزوجان استعانا بـ أوديركيرك، وهو قاض خاص، في محاولة لإبقاء تفاصيل طلاقهما طي الكتمان، ومن المرجح أن يزيد تنحيه من أمد نزاع الحضانة، فيما قاوم براد بيت محاولة أنجلينا جولي إبعاد أوديركيرك.

متحدث باسم بيت: الحكم استند إلى مسألة فنية

وقال متحدث باسم النجم الهوليودي براد بيت، إن الحكم استند إلى مسألة فنية وإن القرار السابق الذي أصدره القاضي بالسماح لـ براد بيت بالاشتراك في الحضانة كان بناء على شهادة شهود خبراء.

وأضاف المتحدث في بيان: «سنواصل القيام بما هو ضروري من الناحية القانونية بناء على تلك النتائج التفصيلية لما هو أفضل للأطفال».

جدير بالذكر، أن النجمين براد بيت وأنجيلينا جولي، يشتركان حاليا في حضانة 5 من أطفالهما الـ6، أما السادس، وهو مادوكس المولود في كمبوديا «19 عاما» لا يخضع لترتيبات الحضانة.