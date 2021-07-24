في ذكرى ميلادها.. كيف تحدثت منة شلبي عن «فتى الأحلام»: مش موجود

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحل اليوم ذكرى عيد ميلاد الفنانة منة شلبي، التي تمتلك جماهيرية واسعة نظرا لتألقها في تقديم الأدوار الفنية المميزة، وكان آخرها مسلسل «ليه لأ»، الذي حقق نجاحا واسعا في قضية «كفالة الأطفال».

وبعيدا عن الجانب الفني، مازال سؤال «هتتجوزي امتى» يتردد على الفنانة منة شلبي، الذي أثار إجابته فضول الكثير من متابعيها وجمهورها وعن مواصفات فتى أحلام الفنانة الجميلة.

وخلال لقاء سابق للفنانة منة شلبي، مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، كشفت خلاله عن إجابتها على السؤال الذي رفضت من خلاله «منة» وصف جملة «مواصفات فتى أحلام».

وردت «منة» في إجابتها على السؤال قائلة: «والله معرفش وكل شئ نصيب، وأكيد هشوفه.. أنا مش رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حاليا».

وتابعت «منة» في إجابتها: «مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي امتي، وناس كتير لقيتها بتقولي مش هتلحقي تخلفي ولازم تتجوزي بسرعة»، أما عن مواصفات فتى الأحلام قالت: «مفيش حاجة إسمها فتى أحلام، ولا يوجد لدي مواصفات لمن أرغب الإرتباط به، ولكن لازم يتمتع بالطيبة والأصل والتربية الحسنة».

وعن أكثر الصفات التي ترفضها «منة» حددتها خلال اللقاء مع «صاحبة السعادة»: «أرفض الزواج من الكداب والمغرور والشرير، وهذه الشخصيات صادفتها في حياتي كثيرا».