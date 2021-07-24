توقعات الأبراج اليوم 24-7-2021: توتر لـ الأسد ونصيحة لـ العقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:

جسدك يستحق الاحترام، وعليك أن تمده بالوقود المناسب الذي يحتاجه ليكون بصحة جيدة

برج الثور:

إذا كانت هناك مشكلة مع شريكك تحتاج إلى التحدث، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، ولا تتراجع لمجرد الحفاظ على التوازن في العلاقة.

برج الجوزاء:

لا تقلل من شأن مشاعر أحد أفراد أسرتك.

برج السرطان:

امنح أحبائك الاهتمام الذي يحتاجون إليه اليوم

برج الأسد

لا تهرب من التوتر اليوم، سيتضاعف أي ضغط عاطفي تشعر به إذا لم يتم التعامل معه على الفور.

برج العذراء

القوة الحقيقية هي الوقوف وإثبات أنه يمكنك قول ما تشعر به في أي موقف، خاصةً فيما يتعلق بأحبائك المقربين.

برج الميزان

توقف عن محاولة الشعور بمشاعر الآخرين والتركيز على مشاعرك

برج العقرب

ركز على قلبك، لأنه يحاول إخبارك أنه يحتاج إلى بعض الاهتمام

برج القوس

قد تشعر وكأن أحد أفراد أسرتك قد تجاوزك اليوم، ربما يتم استخدام كلماتك ضدك بطريقة تجعلك تبدو كشخص سيء.

برج الجدي

فكر فيما تقصده قبل أن تقوله، لا تفعل كل ما تفكر به بصوت عالٍ حتى يسمع الآخرون.

برج الدلو

كلما كنت أكثر صدقًا بشأن الألم الذي تسبب فيه الناس لك، سيتدفق المزيد من الحب في المستقبل.

برج الحوت

كلما استمريت في ارتكاب الكذب، كلما زاد إلحاق الضرر بجميع الأطراف المعنية، كن منفتحًا وصادقًا مع مخاوفك