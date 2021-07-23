8 أنواع من الفواكه والخضروات منخفضة السكر.. تناولها للحفاظ على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر تناول الفاكهة والخضروات دائمًا طريقة رائعة لمساعدتك على الحفاظ على لياقتك البدنية وصحتك، حيث تحتوي جميع الفواكه والخضروات على بعض الألياف وكذلك السكر الطبيعي.

لذا نستعرض لكم في السطور التالية، أبرز الفواكه والخضروات منخفضة السكر والغنية بالمياه والألياف، وفق ما نشر موقع "stylecraze".

1- الفراولة:

تحتوي الفراولة على نسبة منخفضة من السكر ومحتوى عالي من الألياف، كما أنها غنية بفيتامين C والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.

2- البرتقال

تحتوي ثمرة من البرتقال على 12 جم من السكر، والتي تتكون في الغالب من السكروز، بالإضافة إلى أنه مليء بفيتامين سي ومضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات بطبيعته.

3- الخيار

من الخضروات المنعشة والمغذية وغالبًا ما تستخدم في السلطات، حيث إنه منخفض للغاية في السكر ومرتفع في الماء، حيث تحتوي ثمرة بحجم 100 جرام من الخيار، على 2 جرام من السكر مع 95 جرام من الماء.

4- البروكلي

من الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن وهو قليل الدسم والسكر، كما يحتوي أيضًا على فيتامينات A وC وD وE وK والألياف الغذائية والكالسيوم والحديد والفوسفور والزنك والبوتاسيوم.

5- جريب فروت

الجريب فروت هو فاكهة رائعة منخفضة السكر وغنية بالمياه، كما أنه غني بفيتامين ج، أحد مضادات الأكسدة القوية.

6- الأفوكادو

يحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة والدهون الصحية، فضلا عن أنه منخفض السكر والدسم، ما قد يساعد في الحفاظ على صحتك.

7- السبانخ

منخفضة السكر وعالية المحتوى من الماء ما قد يجعلها خيارًا ممتازًا للحفاظ على صحتك.

8- الكانتلوب

يعد من الفواكه الرائعة منخفضة السكر وغنية بالمياه، فضلا عن أنه غني بفيتامين ج ، أحد مضادات الأكسدة القوية.