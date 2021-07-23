كيف تعرف أن اللحم المفروم غير مناسب للتناول ومغشوش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد تناول اللحوم الحمراء بكافة أنواعها من أساسيات عيد الأضحى، وقد يجد البعض مشكلة في التأكد من صحة وجودة اللحوم حال كانت مجمدة وبخاصة اللحم المفروم الذي يكون معرضًا للهواء ليكون مساحة للتعرض للكائنات الحية الفاسدة، ما يتسبب في في تلف اللحم بشكل أسرع، وهو ما يسبب التسمم الغذائي.

وحسب ما ذكره موقع health.kompas فإن هناك بعض الطرق لمعرفة ما إذا كان لحم البقر المفروم فاسدا.

-تحقق من اللون

يمكن أن يتغير لون اللحم المفروم بسبب عدة عوامل، بما في ذلك درجة الحرارة والضوء ونمو الميكروبات والتعرض للأكسجين، فيجب أن يكون اللحم البقري الطازج المفروم أحمر بسبب مستويات أوكسي هيموجلوبين، وهو صبغة تتشكل عندما يتفاعل بروتين يسمى الميوجلوبين مع الأكسجين.

قد يتحول الجزء الداخلي من اللحم المفروم النيء إلى اللون البني المائل إلى الرمادي بسبب نقص التعرض للأكسجين، ومع ذلك، يجب التخلص من اللحم المفروم إذا تحول لون السطح الخارجي إلى البني أو الرمادي لأن هذا يشير إلى أن اللحم بدأ في التعفن، فيمكن أن يفسد العفن اللحم المفروم، لذا يجب التخلص من أي بقايا طعام إذا لاحظت أي بقع زرقاء أو رمادية أو خضراء غامضة.

-فحص القوام

طريقة أخرى لفحص اللحم المفروم وهي الإمساك به، فيجب أن يتمتع اللحم المفروم الطازج بقوام ثابت نسبيًا ينكسر عند الضغط عليه، ومع ذلك، فإن الملمس اللزج، سواء كان مطبوخًا أو نيئًا، يمكن أن يشير إلى وجود البكتيريا المتعفنة، فمن الأفضل التخلص منه على الفور، لتجنب انتشار البكتيريا من سطح إلى آخر، اغسل يديك جيدًا بعد لمس اللحوم النيئة.

-الشم

يعد هذا الاختبار أسهل وأسرع طريقة لتحديد ما إذا كان اللحم قد فسد، هذا ينطبق على كل من اللحم المفروم النيء والمطبوخ، على الرغم من أن رائحة اللحم البقري الطازج بالكاد ملحوظة، إلا أن اللحم الفاسد له رائحة نفاذة ومتعفنة، بمجرد أن يفسد، لم يعد آمنًا للأكل.

تتغير الرائحة بسبب زيادة نمو بكتيريا التلف ، مثل Lactobacillus spp. و Pseudomonas spp. ، والتي قد تؤثر أيضًا على الذوق، إذا لم تجد رائحة غريبة ولكنك لا تزال ترى علامات تسوس في اللون أو الملمس، فمن الآمن التخلص منها.

الآثار الجانبية لتناول لحوم البقر ذات النوعية الرديئة:

يعتبر تناول لحم البقر المفروم خطرًا لأنه قد يحتوي على بكتيريا مسببة للأمراض تسبب أمراضًا مختلفة، وتشمل الأعراض الحمى والقيء وتشنجات المعدة والإسهال - والتي قد تكون دموية.

تنمو الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض بسرعة في الأطعمة التي تُترك في درجة حرارة الغرفة، وأكثر أنواع البكتيريا الضارة شيوعًا الموجودة في اللحم المفروم هي السالمونيلا والإشريكية القولونية ، والتي تنتج سم الشيغا.

لتدمير هذه البكتيريا وتقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، قم بطهي اللحم المفروم جيدًا واستخدم مقياس حرارة اللحوم للتحقق من أن درجة الحرارة الداخلية تصل إلى 71 درجة مئوية.