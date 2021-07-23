نصائح مهمة حول اختيار طلاء أظافر يناسب لون بشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 يوليو 2021 10:48 مساءً - يجب أن يتناسب لون طلاء الأظافر مع لون بشرتك. ربما تكونين قد رأيت أن الألوان الصيفية الجديدة لا تتوافق كثيراً مع لون بشرتك. لهذا وقبل المضي قدماً واختيار لون مناكير لأظافرك، يجب أن تعرفي مسبقاً لون بشرتك.

الدرجات الموصى بها حسب لون البشرة

الدرجات الموصى بها حسب لون البشرة

للون البشرة الباهتة:

تحتاج البشرة الفاتحة إلى ألوان تنيرها أكثر. غالباً ما يُنظر إليها على أنها بشرة باردة. من الأفضل اختيار ألوان الباستيل من الوردي أو الأزرق ولكن تجنبي اللون الداكن الذي سيخلق تباينًا غير مرغوب فيه. لهذا اللون من ألوان البشرة، يجب تنسيق ألوان الباستيل والنيود بشكل مثالي.

للون البشرة الفاتحة:

لدى المرأة ذات البشرة الفاتحة مجموعة كبيرة ومتنوعة من خيارات الألوان المصقولة. الألوان التي يجب اختيارها هي الأحمر، البرتقالي- المحمر، والأصفر الزاهي لأن هذه الألوان يمكن أن تتغلب على لون البشرة الفاتحة وتمنحها المزيد من التألق. رغم ذلك، إذا كنت ترغبين في تطبيق لون صيفي عصري، فيجب عليك تجنب المناكير الأخضر والبرتقالي.

للون البشرة السمراء:

بالنسبة للبشرة ذات اللون الأسمر، من الأفضل تطبيق الألوان الزاهية لأنها تعزز لون بشرتك بدلاً من استخدام الألوان المحايدة المشابهة للون بشرتك. يوصى بشدة بدرجات زاهية من اللون الوردي والأرجواني والأزرق، كذلك من الأفضل تجنب اللون الذهبي.

للبشرة المتوسطة ​​أو الزيتونية:

أكثر ما يليق بلون هذه البشرة هو الذهبي أو الخوخي. يمكن أن تتطابق أيضاً الألوان الدافئة والأصفر المائل إلى درجات معدنية من الفضي والأزرق. تجنبي المناكير الأحمر والأرجواني الداكن والأزرق الداكن.

للبشرة الداكنة:

إذا كانت بشرتك داكنة، يمكنك استخدام ألوان عميقة مثل الموكا أو الأحمر الداكن أو الأخضر الداكن. تميل الألوان مثل الدرجات الفاتحة من بني الشوكولاتة إلى الظهور بشكل أفضل. تجنبي الألوان هذه مثل الأبيض والفضي والبرتقالي وأي ألوان زهرية لأنها ستجعل البشرة الداكنة تبدو أغمق وباهتة.

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