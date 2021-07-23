الكولاجين سر البشرة المتوهجة.. فهل هذا صحيح؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 يوليو 2021 10:48 مساءً - التجاعيد والشيخوخة أمران لا مفر منهما أبداً، لكن بواسطة التقدّم في عالم التجميل والعناية بالبشرة يمكنك وبواسطة الكولاجين تأجيل ظهور علامات الشيخوخة والتمتع ببشرة شابة متوهجة لفترة أطول.

ما هو الكولاجين بالضبط؟

كولاجين البشرة

الكولاجين هو بروتين يمنع التجاعيد ويحافظ على نضارة البشرة وقوتها. غالباً ما يطلق عليها الشبكة الهيكلية للبشرة، وهي المسؤولة عن تنعيم الخطوط الدقيقة والتجاعيد للحفاظ على مظهر البشرة شابة وصحية.

تبدأ مستويات الكولاجين لدينا في النضوب بشكل طبيعي في سن العشرين تقريباً، ونتيجة لذلك ، يصبح الجلد أرق وأكثر هشاشة.

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إليك كل ما تحتاجين معرفته حول الكولاجين وفوائده العديدة وكيفية تعزيز إمدادك بالكولاجين بشكل طبيعي !

فوائد الكولاجين للبشرة والشعر

فوائد الكولاجين للبشرة والشعر

آثار ترطيب ملحوظة

عند إقرانها بمكونات قوية أخرى مثل الفيتامينات والأحماض الأمينية وحمض الهيالورونيك، يمكن أن تساعد كريمات الكولاجين في إنعاش سطح البشرة وتحسين بشرتك الحالية.

تعتبر البشرة الرطبة أكثر صحة وتبدو أصغر سناً، ولهذا السبب تحتوي العديد من منتجات الترطيب على الببتيدات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز الكولاجين.

يحسن مرونة الجلد

من أشهر فوائد الكولاجين قدرته على إعطاء البشرة توهجاً صحياً. يقوم الكولاجين بذلك عن طريق توفير مرونة للبشرة، مما يساعدها على الظهور بمظهر ممتلئ وشاب.

يخفف الضرر الناتج عن التعرض لأشعة الشمس

يمكن أن يساعد الكولاجين في استعادة الضرر الناتج عن الشمس والعوامل البيئية الأخرى. احمي الكولاجين الذي لديك باستخدام واقي الشمس - المنتج الأصلي المضاد للشيخوخة.

يسرّع نمو الشعر

يمكن أن تضر الجذور الحرة بصيلات الشعر مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر. أظهرت الدراسات أن الكولاجين البحري يمكنه محاربة عدة أنواع مختلفة من الجذور الحرة، مما يساعد على تقوية بصيلات الشعر وتحسين نمو الشعر.

يعزز التئام الجروح

يلعب الكولاجين دوراً رئيسياً في التئام الجروح باعتباره لبنة هيكلية للجلد. حيث يستخدم الجهاز المناعي الكولاجين لإغلاق الجروح وتشكيل جلد "جديد" فوق المناطق الملتهبة.

محاربة السيلوليت

يساهم ترقق الجلد في ظهور السيلوليت، لذا فإن الحفاظ على مستويات الكولاجين عالية (والذي يترجم إلى تماسك ومرونة) سيساعد على جعل السيلوليت وعلامات التمدد تبدو أقل.

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