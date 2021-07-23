نيكول سابا بفستان جريء في حفل بالساحل الشمالي.. ورانيا يوسف تعلق «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مجموعة من الصور من أحد حفلاتها الغنائية في مدينة الساحل الشمالي.

إطلالة نيكول سابا

وخلال الحفل، أطلت الفنانة اللبنانية، وهي مرتدية فستانا مقسما على قطعتين، الأولى «توب» أخضر «حمالات»، و«جيب» باللون ذاته، قصيرة للغاية من الأمام كشفت عن ساقيها، وطويلة من الخلف.

تفاعل المتابعين مع الصور

وسرعان ما لاقت الصور تفاعل الآلاف من المتابعين، فضلا عن تفاعل عدد من المشاهير أيضا، إذ علقت الفنانة رانيا يوسف بوضع عدد من الرموز التعبيرية على هيئة قلوب حمراء اللون، واكتفت الفنانة فيفي عبده بوضع علامة الإعجاب.

نيكول سابا تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها على أنغام «إخواتي»

خلال شهر يونيو الماضي، شاركت الفنانة نيكول سابا، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، مقطع فيديو خلال احتفالها بعيد ميلادها، مع زوجها يوسف الخال وأصدقائهما، وظهرت «نيكول» برفقة زوجها يوسف الخال، بينما تقطع التورتة على أنغام المهرجان الشعبي «إخواتي»، مكتفية بتعليق مقتضب على الفيديو «مع حبايبي وإخواتي».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الفيديو، ومنهم أصدقاؤها بالوسط الفني الذين قدموا التهئنة بعيد ميلادها ومنهم الفنانة نسرين طافش والفنان أحمد زاهر وغيرهما، وأما عن تعليقات متابعيها فجاء ضمن بعضها: «العمر كله ليكي، يدوم عليكي الفرح يا رب، كل سنة وأنتي دايمًا طيبة وبخير، عقبال المية سنة ويخليلك عيلتك يا رب».

وعن تقدم «الخال» لها، أكدت نيكول من قبل، أنهما كانا في حفلة مع أصدقائهما، إلى أن قام زوجها الحالي، بحملها والقفز معها في حمام السباحة، قائلًا «تتزوجيني».

إصابة نيكول سابا وزوجها بفيروس كورونا

وفي أبريل الماضي، أعلنت الفنانة اللبنانية، عن إصابتها هي وزوجها الفنان يوسف الخال، بفيروس كورونا المستجد، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وكان برنامج «ع غير الكوكب» نشر خبر إصابة الزوجين عبرحسابه الرسمي بـ«تويتر»، لتشارك نيكول سابا التغريدة عبر حسابها بـ«تويتر» معلقة: «حمدًا لله على كل شيء».