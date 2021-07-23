طبيب يعدد فوائد تناول اللحوم الحمراء: سحرية للراغبات في الحمل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشهد تلك الآونة إقبال المسلمين على تناول اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها، تزامنا مع الاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك، حيث يتم طهي اللحوم بالعديد من الطرق الشهية والمختلفة التي تعطي لها مذاقا جيدا، فضلا عن فوائدها الغذائية الكبيرة التي تحويها بين أليافها.

فوائد تناول اللحوم الحمراء

كشف الدكتور محمد الحوفي، استشاري علوم التغذية بجامعة عين شمس، خلال حديثه لـ«هن»، عن العديد من الفوائد التي تحتوي عليها اللحوم الحمراء عند تناولها، والتي تتمثل في:

- تحتوي على نسب عالية من عناصر البروتين والحديد الذين يساهمون في علاج الأنيميا.

- تحتوي على فيتامين «ب12» المهم للجهاز العصبي.

- تحتوي على نسب عالية من عنصر الزنك الذي يساهم في عمل جهاز المناعة بشكل جيد.

- تحتوي على نسب من حمض الفوليك، الذي يشكل أهمية خاصة وكبيرة للسيدات المقبلة على فترة الحمل، والراغبة في الإنجاب.

نصائح لمرضى السكر عند تناول اللحوم

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، أن تناول اللحوم بكثرة قد يعرض الإنسان للإصابة بالسكر، موجها عدد من النصائح لمرضى السكر عند تناول اللحوم في عيد الأضحى، كالتالي:

- يجب على مريض السكر أن يتناول اللحوم الحمراء بقدر قليل، بنحو مرتين أسبوعيا بحد أقصي وبكمية قليلة.

- تحتوي اللحوم الحمراء واللحوم المخلقة مثل اللانشون والهوت دوج، على مادة الحديد heme iron، التي تزيد من احتمالات الإصابة بالسكر بنسبة كبيرة، لذلك يجب التقليل منها، وكذلك لحوم الطيور.

- تعد اللحوم المشوية والباربيكيو أكثر ضررا من اللحوم المطبوخة مع الشوربة والخضار.

- تجنب تناول السكر الصناعي الأبيض أو الغامق وبدائله، إذ أنه يعتبر من السموم.

- يجب الحرص على تناول الزبادي باستمرار، إذ أنها تقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

- يجب الحرص على تناول منتجات الألبان المختلفة والمنتجات كاملة الدسم، إذ أنها لا تشكل أي خطورة، فدهن اللبن رغم كونه من الدهون المشبعة، إلا أنه يقلل الإصابة بالسكر، وهو يختلف تمامًا في تأثيره عن دهن اللحوم الحمراء.

- الحرص على تناول الخضروات والفواكه الطازجة والمحتوية على الألياف والبقوليات والحبوب والبذور، إذ أنها تقلل من احتمالات الإصابة بمرض السكر.