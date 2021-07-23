كلاكيت ثاني مرة.. أحمد سعد يحذف صور خطيبته بعد انفصالهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأ المطرب أحمد سعد، جمهوره بإعلانه خبر انفصاله عن خطيبته عارضة الأزياء علياء بسيوني بعد ارتباط دام 10 أشهر، وفقا لتصريحاته ببرنامج «ET بالعربي»، حيث إنه كان من المقرر أن يحتفل «سعد» خلال الأشهر المقبلة بعقد قرانه وسط حضور عدد من أصدقائه.

سبب انفصال أحمد سعد وخطيبته

ولم يذكر أي طرف أسباب الانفصال حتى الآن، رغم أن أحمد سعد قال منذ أيام -قبل الانفصال- في حوار مسجل له إن خطيبته علياء بسيوني سبب من أسباب تغيير حياته للأفضل بعد انفصاله عن زوجته سمية الخشاب.

حذف صور علياء بسيوني

ولم يكتفي «سعد» بإعلان خبر الانفصال فحسب، بل قام أيضا بحذف كافة الصور التي جمعته بخطيبته عارضة الأزياء، فيما اكتفى بترك صوره مع الفنانات منهن الفنانة أصالة نصري، وأيضا نشر صور أولاده.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى، التي يحذف خلالها «سعد» صور علياء بسيوني، إذ فاجأ متابعيه في نوفمبر الماضي، بحذفه لحسابها من قائمة من يتابعهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كما حذف صورهما سويا.

حكاية أحمد سعد وعلياء بسيوني

في يوليو من العام الماضي، أعلن الفنان أحمد سعد، ارتباطه بمصممة وعارضة الأزياء علياء بسيوني، ومن صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وموضع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يستعرض التقرير التالي ملامح من شخصيتها.

تمتلك براند أزياء

دونت علياء بسيوني عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إنها تمتلك براند ملابس تعرض فيه تصاميمها، وترتدي مشاهير منه مثل الإعلامية رضوى الشربيني، وزينة النجار وملك قورة، وغيرهن.

محبة للمكياج

رغم أنها تنشر صورها نادرًا، إلا أنها نشرت صورة لها بمكياج كامل، كما شاركت أصدقائها بفوتوسيشن لفتاة تضع مكياج مثل المشاهير تمامًا، ما يدل على شغفها بالموضة والتجميل أيضًا.

محبة للطعام

فيما نشرت علياء بسيوني، من قبل صورة لها وهي تتناول فيها الشاورما، ما يدل على حبها لهذه النوعية من الطعام، وكتبت في تعليقها على الصورة، «يا جماعة اللي عرفني كويس عارف علاقتي الجميلة بالأكل، الكيس ده كان في ساندويتش كباب إيراني سباييسي مع بطاطس جوة، حلاوة الساندويتش ده حاجة لا يمكن تتوصف بس اللي بيحب الأكل هيعرف أد ايه هو فعلاً حاجة حلوة في الأيام دي، وصل فريش، عيش سخن ومحمص شوية، حاجة كدة جميلة، برده الواحد يقول حاجة حلوة بدل ما كله بيشتكي».