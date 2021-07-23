طريقة عمل البرجر بفول الصويا.. في خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للحوم مشتقاتها المختلفة من الأطعمة ذات المذاق الجيد، والذي يعد البرجر واحدا من بينها، حيث تبحث العديد من السيدات عن طريقة تحضيره داخل المنزل، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل البرجر بفول الصويا، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل البرجر بفول الصويا

لحة مفرومة

ثوم بودرة

بصل بودرة

زنجبيل بودرة

فول صويا

قرفة ناعمة

معلقة صغيرة بيكينج باودر

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملح وفلفل أسود

الحشو

جبنة رومي مبشورة

جبنة موتزاريلا

بصل شرائح

التقديم

خس كابوتشا

خبز كيزر

حلقات بصل

حلقات طماطم

مايونيز

كاتشب

بطاطس محمرة

طريقة تحضير البرجر بفول الصويا

تتنبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل وبصل بودر وثوم بودر والقرقة والزنجبيل ومعلقة بيكنج باودر

تخلط المكونات جميعا داخل الكبة حتى تمام التجانس

تشوح شرائح البصل حتى تتكرمل وتأخذ اللون البني

تكور اللحمة إلى كور وتحشى بالجبنة الرومي والموتزاريلا أو البصل المكرمل وتطهى على الجريل حتى تمام الطهي

يفتح خبز البرجر ويوضع المايونيز مع الخس والكاتشب وفوقها البرجر وتقدم ساخنة مع البطاطس المحمرة

مكرونة بالبرجر

مقادير عمل مكرونة بالبرجر

مكرونة قلم

مسلوقة برجر محمر

فلفل أخضر رومي

بصل جوانح

صلصة طماطم

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير مكرونة بالبرجر

تشوح قطع البرجر مع البصل والفلفل الرومي في الزيت على النار

يضاف الملح والفلفل الأسود

تضاف صلصة الطماطم والماء ويقلب الخليط

يضاف الخليط على المكرونة المسلوقة

تقدم المكرونة

طريقة عمل بيتزا البرجر

مقادير عمل بيتزا البرجر

العجينة

2 كوب دقيق

لبن للعجن

2 ملعقة كبيرة سمنة

1 و نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة ملح

رشة سكر

الوجه

ثوم

صلصة طماطم

زعتر جاف

زيت برجر ناضج

فلفل أخضر رومي

زيتون أخضر حلقات

جبنة موتزاريلا

جبنة رومى مبشورة

طريقة تحضير بيتزا البرجر

اخلطى الدقيق مع الخميرة ورشة الملح والسكر

أضيفى السمنة السايحة واللبن وقلبى حتى تحصلى على عجينة

اتركى العجينة لتتخمر ثم إفرديها بالنشابة ورشيها بالدقيق

اخلطى الثوم مع الزعتر والزيت والصلصة والملح والفلفل الأسود

افردى الصلصة مع الوجة ثم رصى قطع البرجر

أضيفى الفلفل والزيتون

إفردى على الوجة الجبنة الرومى والموتزاريلا المبشورة

أدخلى الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها

طريقة عمل البرجر المحشو

مقادير عمل البرجر المحشو

لحم مفروم قليل الدسم

بيض

بقسماط حسب الاحتياج

ثلث كوب صويا صوص

بودرة بصل

قرفة

بهارات

ملح

فلفل أسود

زيت ذرة جبنة جودة

طريقة تحضير البرجر المحشو

اخلطي اللحمة المفرومة مع البيض وبودرة البصل والبهارات والقرفة والصويا صوص وملح وفلفل

ضيفي القليل من البقسماط واخلطيهم بشكل جيد

احشي الخليط بالجبنة وشكليه على هيئة البرجر

اشويه على الجريل في كمية قليلة من الزيت وقدميه