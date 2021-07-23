طريقة شوي اللحمة الضاني على الفحم والاستفادة من كل مكوناتها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تزامنا مع احتفال المسلمين بأيام عيد الأضحى المبارك، الذي يتم خلاله نحر الأضاحي المختلفة، يبحث الكثيرون عن طريقة شواء اللحوم بشكل صحيح، وخاصة طريقة شوي اللحمة الضاني على الفحم، لذلك نقدم لكِ تلك الطريقة، على طريقة الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة شوي اللحمة الضاني على الفحم

مقادير عمل تتبيلة اللحم الضاني قبل الشوي

ملح

فلفل أسود

ثمرة طماطم مبشورة

ثمرة بصل مبشورة

ملعقة خل

طريقة شوي اللحم الضاني على الفحم

قومي بتجهيز الفحم وتسخينه، بعد ترك اللحم الضاني في التتبيلة

جهزي الأسياخ التي يتم وضع اللحم عليها وتأكدي من نظافتها

تأكدي من احتواء اللحم الضاني على نسبة من الدهون ليست كبيرة، حتى يظل متماسكا عند الشواء

عند وضع اللحم على الجريل، يجب أن يكون الفحم على الأطراف وليس تحت اللحم مباشرة

يجب أن يكون الفحم ساخنا ولكن هاديء، حتى لا يؤدي إلى احتراق قطع اللحم

من الممكن أن يتم غرز اللحم ثلاث غرزات حتى يضمن طهيه جيدا

طريقة تحضير طاجن بامية باللحمة الضاني

مقادير تحضير طاجن بامية باللحمة الضاني

بامية

لحمة ضاني

طماطم

بصل

ثوم

كزبرة خضراء

ليمون

كمون

زيت زيتون

ملح

فلفل

ورق لورا

حبهان

فلفل حار

كرات

طريقة تحضير طاجن بامية باللحمة الضاني

ضعي له مقطعة في الطاسة بها زيت على النار واتركيها لتحمر

أضيفي البصل المقطع والثوم المفروم وورق اللورا والحبهان حتى يحمر البصل ثم أضيفي قطع اللحم

افرمي الطماطم عصير واضيفيها الى الطاسة مع الكمون

في طاسة على النار ضعي زيت زيتون مع ثوم مفروم ثم أضيفي البامية وقلبيها جيدا

أضيفي اليها فلفل حار مقطع وكرفس وكرات مفروم

أضيفي البهارات وجوزة الطيب وكمون وليمون وكزبرة خضراء مفرومة وبصل مفروم

اضيفي الصلصة الى البامية وقلبيها جيدا ثم انقليها الى طاجن فخار ساخن

أدخليها فرن ساخن لتكمل نضجها ثم قدميها

أرز باللحم الضاني والبطاطا

مقادير عمل أرز باللحم الضاني والبطاطا

2 كوب أرز بسمتي

3 حبة بطاطا

1 كيلو لحم ضاني

ملح وفلفل

3 ملعقة كبيرة زيت

2 حبة بصل

2 لومي

1 مكعب مرق

نصف كوب صلصة طماطم

1 ملعقة بهارات

3 حبات حبهان

2 عود قرفة

2 فص مستكة

2 ملعقة سمنة

بقدونس للزينة

طريقة تحضير أرز باللحم الضاني والبطاطا

تشوح مكعبات اللحمة في زيت ساخن بشكل جيد

ثم يضاف القرفة العيدان والقرفة الناعمة

ثم يضاف ورق اللورا واللومي والحبهان

البصل الثوم والفلفل ومكعب المرق والملح ثم يضاف الصلصة

ويقلب الخليط جيدا

ثم يضاف على الخليط مكعبات البطاطا المقلية وتترك حتى تمام النضج

ثم يضاف عليه الأرز البسمتي ويقلب جيدا

يضاف الأرز مع اللحم في قالب ويقدم ويزين بشرائح البطاطا