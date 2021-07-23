الامارات | عقار جديد للسكري يؤخذ مرة واحدة أسبوعيا بدءا من سن العاشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عقار جديد للسكري يؤخذ مرة واحدة أسبوعيا بدءا من سن العاشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة "أسترا زينيكا" اليوم إن الولايات المتحدة وافقت على استخدام عقار "بايدوريون" الذي تنتجه للمرضى بدءا من سن العاشرة لخفض مستويات السكر في الدم جنبا إلى جنب مع حمية غذائية وممارسة الرياضة.

ويعطى هذا العقار عن طريق الحقن مرة أسبوعيا لمرضى السكري من النوع الثاني في المرحلة العمرية بين عشرة أعوام و18 عاما.

ويعتبر النوع الثاني من السكري هو الأكثر شيوعا من المرض حيث لا ينتج الجسم كمية كافية من هرمون الأنسولين الذي يتحكم في مستوى السكر في الدم.

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