لدغة قنديل البحر.. الأسباب والعلاج ومتى يحب استشارة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قنديل البحر مخلوق بحري شائع يوجد في كل محيط، وهناك العديد من أنواع القناديل، وكلها ذات مخالب، كما يحمل بعضها سمًا في مخالبهم كوسيلة للدفاع عن النفس ضد الحيوانات المفترسة، وهو الذي يجعل لسعة قنديل البحر مؤلمة للغاية.

وتسبب معظم أنواع لسعات قنديل البحر بعض الانزعاج، لكن بعضها قد يهدد الحياة، وتشمل الأعراض الشائعة لسعة قنديل البحر ما يلي، كما ذكر موقع "healthline".

إحساس حارق ولاذع على جلدك.

وخز أو تنميل في مكان حدوث اللدغة.

يتحول الجلد في المنطقة المصابة إلى اللون الأحمر أو الأرجواني.

الغثيان.

الدوخة.

القيء.

صعوبة في التنفس.

وستعتمد شدة الأعراض على نوع قنديل البحر الذي واجهته ومدى تأثر جلدك بسمه.

ما علاج لسعات قنديل البحر؟

- العلاج الفوري:

يمكن علاج معظم لسعات قنديل البحر على الفور باستخدام الماء المالح أو الشطف بالماء الساخن، وسيساعد ذلك على تقليل الإحساس بالحرقان الناتج عن اللدغة، وقد يكون من المفيد أيضًا الاستحمام بماء ساخن في أسرع وقت ممكن، وخلصت دراسة حديثة إلى أن لسعات قنديل البحر تعالج بالمياه الساخنة بشكل أكثر فعالية من استخدام أكياس الثلج.

- الأدوية المضادة:

إذا كنت تعاني من ألم شديد، يمكنك تجربة استخدام مسكن موضعي للألم مثل الليدوكائين (LMX 4 ، AneCream)، ويمكن لمسكنات الآلام مثل ايبوبروفين (أدفيل) أن تقلل من تأثير اللدغة.

- العلاجات المنزلية:

يعتقد بعض الأشخاص أن وضع معجون صودا الخبز على منطقة اللدغة سوف يهدئ بشرتهم ويخرج سم قنديل البحر، ويعتبر الخل أيضًا علاجًا شائعًا لعلاج لدغات قنديل البحر، لكن فعالية كل من هذه العلاجات غير حاسمة.

- أدوية لردود الفعل الشديدة:

رد الفعل تجاه الأنواع الأكثر خطورة من قناديل البحر يجب أن يعالج بمضادات السموم، هذا دواء خاص تمت صياغته لمكافحة سم سلالة معينة من الحيوانات، ولا يمكن العثور على مضاد لسعات قنديل البحر إلا في المستشفيات.

ما لا تفعله عندما يلدغك قناديل البحر؟

- من المعتقدات الشائعة أنه يمكن استخدام البول البشري لعلاج لسعة قنديل البحر، ولكن هذا فير صحيح لأن بول الإنسان ليس علاجا طبيا صحيا، ولا داعي للجوء إلى تجربته، وتعتبر معالجة منطقة اللدغة بالماء المالح أو الشطف بالماء الساخن طريقة علاج أفضل وأكثر فعالية.

- يجب أيضًا عدم استخدام مطري اللحوم، وهو علاج شائع، لأنه قد يتسبب في تلف الأنسجة.

- تجنب فرك المنطقة المصابة، وأيضا تجنب وضع الرمل بالقرب من الجرح.

متى يجب استشارة الطبيب؟

لن يكون لمعظم لسعات قنديل البحر أي تأثير طويل المدى على صحتك، ولكن إذا بدأت تشعر بالدوار أو الغثيان، فاحرص على الانتباه جيدًا حيث يمكن أن تتفاقم الأعراض خاصةً من الأنواع الأكثر خطورة، وإذا فقدت الإحساس في الطرف الذي تعرض للسع، أو كنت تعاني من صعوبة في التنفس، أو عانيت من خفقان القلب بعد تعرضك للسع، فيجب الذهاب إلى الطبيب فورا.