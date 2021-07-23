8 علامات يكشفها وجهك عن صحتك.. أبرزها الشامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الوجه هو الذي يكشف صحة الجسد بأكمله، ويبدو الوجه مرهقًا جدًا عندما يكون الشخص مريضًا أو مكتئبًا، بينما على النقيض من ذلك، يبدو متوهجًا في الأوقات السعيدة.

ويوضح موقع "brightside"، العلامات التي يكشفها وجهك عن صحتك، على النحو التالي.

1- خطوط أفقية على الجبين:

يمكن أن تصور هذه الخطوط على الوجه أشياء مختلفة، وخاصة الأفقية منها، كما يطلق عليهم أيضًا اسم خطوط التوتر، ما يعني أنك تحت ضغط كبير، بالإضافة إلى إنها أيضًا مؤشر على نظام غذائي فقير وقليل من الماء.

2- نمو الشعر المفرط:

الشعر في الأماكن غير المرغوب فيها يزعج النساء على مر العصور، نظرًا لكون شعر الوجه مصدر قلق بالغ، غالبًا ما تنفق النساء الكثير من الوقت والمال في إزالة الشعر غير المرغوب فيه من وجههن، وفي الواقع، يمكن أن تكون هناك مشكلة صحية أساسية هنا، كما أن شعر الوجه والشعر في أجزاء أخرى من الجسم تبدو داكنة وخشنة يمكن أن يكون سببها حالة تسمى الشعرانية، ويرتبط هذا النوع من الشعر بهرمونات ذكورية معينة ويمكن أن يكون وراثيًا أيضًا.

3- شحوب الجلد:

يُنصح العديد من الأشخاص الذين يعانون من شحوب الوجه بفحص فقر الدم، ومع ذلك، قد تتطلب هذه المشكلة مزيدًا من الاهتمام، وإذا كان الشحوب موضعيًا، بمعنى أنه في جزء معين من الجسم مثل الوجه أو أحد الأطراف، يجب عليك استشارة طبيبك على الفور، وقد يكون الشحوب ناتجًا عن انخفاض تدفق الدم أو انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم أو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، ويمكن أن يحدث الشحوب أيضًا بسبب عوامل بيئية مثل عدم التعرض لأشعة الشمس أو الصقيع أو انخفاض ضغط الدم.

4- تشقق الشفاه:

نتعرض جميعًا لتشقق الشفاه من وقت لآخر نتيجة الجفاف المفرط والجفاف، خاصة خلال أشهر الشتاء، ومع ذلك، قد تكون تشقق الشفاه مشكلة صحية أكثر خطورة مما كنت تعتقد، وإذا لم تتحسن شفتيك على الرغم من العلاجات المتعددة، فقد تكون الحالة أكثر خطورة، ويمكن أيضًا أن يكون سبب تشقق الشفاه هو التهاب الشفة، وينتج التهاب الشفة عن مجموعة واسعة من الأسباب، مثل الالتهابات والجفاف والهواء الجاف والتهاب الجلد التماسي وحتى بعض الأدوية، لذا يجب عليك دائمًا مراجعة طبيبك إذا لم تتحسن الحالة بعد تناول الماء والترطيب المناسبين.

5- الشامات:

تعتبر الشامات نموًا غير ضار على جسم الإنسان، ومع ذلك، في المرة التالية التي تلاحظ فيها ظهور شامة من العدم، ألق نظرة فاحصة عليها، لأن أي شامة ينمو الشعر منها أو لها لون مثير للاهتمام أو يزيد قطرها عن 6 ملليمترات، يجب أن يفحصها طبيبك

6- شلل الوجه:

إذا كان يحدث في الوجه فقط، ويمكنك تحريك باقي جسمك بشكل طبيعي، فقد تكون حالة تسمى شلل الوجه النصفي، وعادة ما يكون الشخص الذي يعاني من هذا غير قادر على تحريك جانب واحد من وجهه، كما يشكون من ألم في فكهم وخلف آذانهم، ويُعتقد أن هذا ناتج عن تفاعل فيروسي يضغط على أعصاب وجهك، مما يسبب الألم والتورم، وسيبدأ هذا في التطور خلال بضع ساعات أو أحيانًا بضعة أيام ويمكن علاجه في غضون 3 إلى 6 أشهر.

7- جفاف الجلد:

الجلد الجاف مشكلة شائعة، ويمكن أن تكون مشكلة موسمية أو قد تكون ناجمة عن الترطيب غير الكافي، ومع ذلك، لا يمكنك تجاهل جميع مشاكل البشرة الجافة والهشة، وقد يكون بعضها نتيجة لسوء التغذية أو الجفاف أو قصور الغدة الدرقية أو تصلب الشرايين أو مرض السكري، لذا امنح نفسك ترطيبًا كافيًا واشرب الكثير من الماء وإذا كنت لا تزال غير قادر على التخلص من الجلد الجاف على وجهك، فقد حان الوقت لاستشارة طبيبك.

8- انتفاخات حول العينين:

عادة ما ترتبط العيون المتورمة والمنتفخة بالأرق أو النوم في وقت متأخر من الليل، لذا حاول أن تنام واتبع جدول نوم أكثر صرامة، وإذا استمرت المشكلة، فقد تكون هناك مشكلة أساسية حيث يمكن أن يكون الانتفاخ نتيجة لتراكم السوائل تحت جفونك، وقد يكون السبب في ذلك هو الحساسية أو نوبات البكاء أو تناول كميات كبيرة من الملح.