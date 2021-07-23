نوع من الطعام يخلصك من دهون البطن ومخاطر الإصابة بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

وجدت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة قد يساعد في في حرق المزيد من دهون البطن وحتى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفق ما ذكر موقع express.

ووجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن اتباع نظام غذائي من الحبوب الكاملة يساعد على زيادة فقدان السعرات الحرارية عن طريق تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتم الاحتفاظ بها أثناء الهضم.

ووجدت الدراسة التي شملت 81 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 40 و 65 عامًا، أن تناول الحبوب الكاملة ساعد أيضًا في تسريع عملية التمثيل الغذائي للشخص مما زاد من فقدان دهون البطن.

طلبت الدراسة التي استمرت ثمانية أسابيع من المشاركين تناول نوع واحد فقط من الحبوب طوال مدة البحث والتي تضمنت إما الحبوب الكاملة أو الحبوب المكررة، فوجدت النتائج أن المجموعة التي تناولت الحبوب الكاملة كان لديها معدل أيض متزايد وفقدان طاقة برازي مقارنة بالمجموعة المكررة.

استنتج أن الزيادة في فقدان الطاقة البرازية ترجع إلى تأثير زيادة تناول الألياف على قابلية الهضم، كما فقد المشاركون أيضًا دهونًا في منطقة البطن أكثر من أولئك الذين تناولوا الحبوب المكررة فقط مثل الخبز الأبيض والأرز.

في دراسة أخرى، تم تحليل كيفية تأثير مآخذ الحبوب المختلفة على الدهون الحشوية، وأشارت الدراسة إلى أن تناول الحبوب الكاملة والمكررة يرتبط بشكل مختلف مع السمنة الحشوية وتحت الجلد لدى البالغين الأصحاء.

ربطت الدراسات القائمة على الملاحظة بين تناول كميات أكبر من الحبوب الكاملة ودهون البطن المنخفضة، ومع ذلك، فإن العلاقة بين تناول الحبوب الكاملة والمكررة ومقصورات الدهون في الجسم لم يتم الإبلاغ عنها بعد.

وتشمل أطعمة الحبوب الكاملة:

كل الدقيق

الشوفان الكامل / دقيق الشوفان

ذرة كاملة الحبوب

أرز بني

الجاودار الكامل

شعير كامل الحبوب

الأرز البري

الحنطة السوداء

برغل (قمح متصدع)

الكينوا

الذرة الرفيعة

قال WebMD إن الأطعمة التي تحمل عبارة "متعددة الحبوب"، أو "أرضية حجرية"، أو "قمح 100 في المائة"، أو "قمح متكسر"، أو "سبع حبوب"، أو "نخالة" ليست منتجات حبوب كاملة.

وتابع الموقع الصحي: "اللون ليس مؤشرا على الحبوب الكاملة، فيمكن أن يصبح الخبز بنيًا بسبب دبس السكر أو غيره من المكونات المضافة، اقرأ قائمة المكونات لمعرفة ما إذا كانت من الحبوب الكاملة واستخدم الحقائق الغذائية."