طرق تنسيق القميص الأبيض في إطلالات متنوّعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 يوليو 2021 07:48 مساءً - يعتبر القميص الأبيض من القطع الأساسية التي لا تغيب عن خزانة السيّدة، فهي تحتاج إليه في مختلف المناسبات ويمكنها أن تنسّقه بأسلوب مختلف يناسب كافة الأوقات والأماكن.

القميص الأبيض مع التنورة

ألكسي مابيل Alexis Mabille



سواء اخترت تنورة قصيرة أو طويلة، يمكنك أن تنسّقي معها القميص الأبيض لتحصلي على إطلالة سبور شيك. قدّمت علامة أليكسي مابيل Alexis Mabille القميص الأبيض المصنوع من الساتان والمزيّن بربطات عند الأكمام مع تنورة ماكسي مصنوعة من القماش نفسه وباللون الأصفر الذهبي، وتأتي التنورة بكسرات عريضة أنيقة. وما يميّز تصميم التنورة هو خصرها العالي المرفق بحزام معقود من نفس القماش واللون.

القميص الأبيض مع الجينز

آت ذات شي لوفز At That She Loves



هي ليست بالإطلالة الغريبة أو غير التقليدية، إلا أن علامة آت ذات شي لوفز At That She Loves قدّمت القميص الأبيض بقماش شفاف ناعم وبقصّة فضفاضة، ونسّقته مع جينز بتدرّجات متفاوتة وقماش ناعم. وهي إطلالة عفوية ومريحة، تناسب ذوات الشخصية المتحرّرة واللواتي يبحثن عن إطلالة هيبي وجريئة. وقد زادت العلامة من عفوية الإطلالة مع حذاء صندل مسطّح ومزيّن بالشرائط.

القميص الأبيض بإطلالة مونوكروم

بوم أند فيردغارتن Baum und Pferdgarten



إذا كنت تبحثين عن إطلالة منعشة ومشرقة في الصيف، فإن علامة بوم أند فيردغارتن Baum und Pferdgarten قدّمت القميص الأبيض بإطلالة مونوكروم حيث نسّقته مع سروال باللون الأبيض أيضاً مع خصر عالي مزيّن بحزام من القماش نفسه وقبعة بيزبول مصنوعة من الساتان باللون نفسه. وهي إطلالة تعكس الكثير من النقاوة والحيوية.



القميص الأبيض مع البدلة

شانيل Chanel



قدّمت دار شانيل Chanel القميص الابيض مع بدلة مصنوعة من قماش التويد وباللون الأزرق الداكن. بإمكانك أن تستوحي إطلالتك بالبدلة من هذه الدار أو أن تنسّقي القميص الأبيض مع بدلة سوداء كلاسيكية لإطلالة رصينة وأنيقة. أما إذا كنت تتمتعين بذوق جريء، فعليك أن تختاري بدلة ملوّنة، مؤلفة من سروال قصير كالذي قدّمته الدار الفرنسية، لتحصلي على إطلالة مميّزة بعيدة عن الخيارات التقليدية.