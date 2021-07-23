موديلات فساتين محتشمة لسهرات صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 يوليو 2021 07:48 مساءً - بعد فترة حجر طويلة فرضتها علينا جائحة كورونا العالمية، نحن بحاجة إلى العودة لممارسة حياتنا الطبيعية والاستمتاع بأوقاتنا خاصة في فصل الصيف حيث تكثر المناسبات والسهرات والاحتفالات..

ولإطلالة أنيقة ولافتة في سهرات الصيف، اخترنا لك بعض تصاميم فساتين السهرة المميّزة والمحتشمة في وقت واحدة.

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اللون الأزرق الملكي

أنييس بي Agnes B

اختارت علامة أنييس بي Agnes B أن تقدّم فستان ماكسي باللون الأزرق الملكي، بتصميم مميّز يتألف من قسمين غير منفصلين، القسم الأول يأتي على شكل كاب مزيّن بالشراشيب مع ياقة عالية، وقسم سفلي يأتي بقصّة مستقيمة تغطي أسفل الكعبين. يمكنك أن تختاري مع هذا التصميم حذاء بكعب القطّة أو حتى بكعب عالي لإطلالة لافتة، كما يمكنك أن تزيّنيه ببعض الإكسسوارات الملّونة كما فعلت العلامة أو أن تغني إطلالتك ببعض المجوهرات المصنوعة من الذهب الأبيض والماس.

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اللون المرجاني

أليكسي مابيل Alexis Mabille

من قماش الساتان اللامع اختارت علامة أليكسي مابيل Alexis Mabille أن تقدّمه فستان ماكسي على شكل قميص مزيّن بالأزرار مع حزام رفيع مصنوع من الساتان الأسود والأحجار اللامعة. وقد تميّز الفستان بأكمامه الطويلة وياقته المفتوحة والمزيّنة بعقدتين عند كل كتف. هذا الفستان يمنحك إطلالة مشرقة في السهرات، يمكنك أن تختاري معه إكسسوارات من الكريستال أو أن تكتفي بأقراط ناعمة من الذهب الأبيض حتى تحافظي على هدوء إطلالتك ورقيّها.

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فستان من الترتر

أنجيل شلاسر Angel Schlesser



يعتبر قماش الترتر اللامع من أكثر الأقمشة التي يستخدمها المصمّمون في حياكة فساتين السهرات، فهو يزيد من وهج الإطلالة وإشراقها. وفي هذا التصميم الذي قدّمته علامة أنجيل شلاسر Angel Schlesser، ستتمتعين بإطلالة مشرقة بفضل القماش ولون الفستان الذي جمع بين الأبيض والأخضر الفاهي. يتميّز الفستان بتصميمه المرفق بكاب طويل متوازي مع طوله الأصلي، وهو تصميم يشبه القفطان ما يسمح لك بتنسيقه مع إكسسوارات شرقية لافتة.

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فستان بقصّة الحورية

كريستيانو سيريانو Christiano Siriano



هذا التصميم من علامة كريستيانو سيريانو Christiano Siriano يناسب إطلالاتك في السهرات وحتى المناسبات النهارية. فهو يتميّز بقصّة الحورية الناعمة وبلونه الأسود المزيّن بحروف كبيرة باللون الأبيض. يمكنك أن تنتعلي معه حذاء كلاسيكياً باللون الأسود للسهرات، أو حذاء ناعماً أو صندلاً باللون الأبيض لمناسبات النهار.