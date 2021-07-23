طريقة عمل الدونتس بخطوات بسيطة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الدونتس واحدة من الحلوى التي تلقى إقبالا واسعا من قبل الكثيرين، لذلك تبحث ربات المنزل عن طريقة عمل الدونتس، عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، ونقدم لكِ طريقة الدونتس، على طريقة الشيف نرمين هنو، ببرنامجها «زي السكر»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الدونتس

مقادير عمل الدونتس

كوب زبدة

2 ملعقة كبيرة خميرة

كوب ماء دافئ

2 بيض كوب سكر

5 كوب دقيق

1 و نصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة روح اللوز

زيت للقلي

الجليز

3 كوب سكر بودرة

لبن حسب الحاجة

طريقة تحضير الدونتس

العجين

يضاف الدقيق والبيض وروح اللوز واللبن وأخيراً الزبدة والملح تخفق جميع المكونات للحصول على عجين ناعم الملمس.

يسخن الزيت وتقلى الدونتس للحصول على لون ذهبي وتقلب علي الوجه الآخر لتصبح ذهبية اللون وتصفى من الزيت.

يفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق ويقطع بقطاعات الدونتس.

يترك ليختمر مجددًا ويتضاعف الحجم.

الجليز

يضاف اللبن للسكر البودرة بالتدريج للحصول على قوام جليز مناسب.

تغمس الدونتس بالجليز وتقدم.

طريقة الدونتس الألمانية

مقادير عمل الدونتس الألمانية

دونتس 500 جرام دقيق

3 ملاعق صغيرة خميرة

100 جرام زبدة

40 جرام سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة ملح

2 بيض

125 مل لبن

زيت للقلي

التوبينج

سكر بودرة

الحشو

مربى راسبيري

طريقة تحضير الدونتس الألمانية

تخلط الخميرة مع اللبن الدافىء والسكر وتترك لمدة ٥ دقائق

يضاف الدقيق والبيض والفانيليا والزبدة والملح ويعجن للحصول على ملمس ناعم

يترك الخليط ليختمر ويتضاعف الحجم

يفرد ويقطع لدوائر متوسطة الحجم

يترك ليختمر مرة أخرى

يحمر في زيت ساخن للحصول على لون ذهبي ويصفى من الزيت

يحشى بمربى الراسبيري ويرش بالسكر البودرة

طريقة عمل كيكة الدونتس

مقادير عمل كيكة الدونتس

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كوب سكر

ثلاثة أرباع كوب

سمنة ثلاثة أرباع كوب لبن

2 بيض

فانيليا

مربي أو كاسترد

الوجه

لون أحمر

فانيليا

سكر بودرة

لبن حسب الحاجة

زينه كيك

طريقة تحضير كيكة الدونتس

اخلطي السمنة مع السكر ثم ضيفي البيض والفانيلا واستمري في الخفق

اخلطي البيكنج بودر بالدقيق ثم ضيفيهم بالتدريج الى الخليط

أضيفي اللبن ثم ضعيها في صنية الفرن واقسمي الكمية على صنيتين وبهم فتحة من الوسط

ادهني الصنية بالسمنة ورشيها بالدقيق

اخبزي الكيكة وبعد تمام النضج اقسميها من الوسط ثم احشيها بالمربى ثم ضيفي الطبقة الثانية

اخلطي السكر البودرة بقليل من اللبن والفانيلا ثم ضيفي نقطة من اللون

قلبيهم جيدا ثم ضيفيهم على الوجه وزينيه بزينة الكيك وقدميها

طريقة عمل عجينة الدونتس الأصلية

مقادير عمل عجينة الدونتس الأصلية

كوب دقيق

بيضة

2 ملعقة كبيرة زبدة لينة

ربع كوب لبن دافئ

ماء دافئ

رشة ملح

فانيليا

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة خميرة فورية

زيت صوص شيكولاتة

صوص كراميل

فرماسيل ملون

مكسرات مجروشة

تلوين الشيكولاتة

شيكولاتة بيضاء

ألوان زيت طعام

طريقة تحضير عجينة الدونتس الأصلية

اخلطي اللبن والماء والخميرة والسكر ثم ضيفي البيضة والفانيليا واخلطي

أضيفي كوب دقيق واخلطي وضيفي الزبدة واخلطي ثم ضيفي كوب دقيق آخر ورشة ملح

اتركيه يخمر من نصف ساعة إلى ساعة ثم افردي العجين وقطعيها مستخدمة قطاعات الدونتس

ضعيها على صينية فرن وغطيها حتى تخمر وحمريها في زيت غزير

زينيها بصوص الشيكولاتة و الكراميل والمكسرات أو الفارمسيل وقدميها باردة

طريقة تلوين الشيكولاتة

اخلطي الشوكولاتة البيضاء مع ألوان مختلفة ويمكنك تزيين الدونتس بها