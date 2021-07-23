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الامارات | إندونيسي مصاب ب«كورونا» يرتدي النقاب وينتحل شخصية زوجته ليصعد طائرة

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متابعة- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبط رجل إندونيسي مصاب بفيروس كورونا على متن رحلة جوية بعد أن صعد إلى الطائرة متخفيا بثياب امرأة، وارتدى الرجل نقابا، وكان يحمل جواز سفر زوجته.

وأثار الرجل الشكوك حين بدل ملابسه اثناء الرحلة، مما أثار شكوك إحدى المضيفات فبلغت طاقم الطائرة.

وكشفت الشرطة للصحافيين إنها ألقت القبض على الرجل بعد هبوط الطائرة وأخضع لفحص كورونا، وبعد اكتشاف إصابته طلب منه عزل نفسه. بحسب هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»
 
ويأتي هذا الحادث وسط قيود صارمة مفروضة على السفر في إندونيسيا التي اصبحت بؤرة للفيروس في آسيا، حيث سجلت فيها مؤخرا 50 ألف إصابة يوميا.

وقد اكتظت المستشفيات بالمصابين في الأسابيع الأخيرة وعانت من نقص في التجهيزات ومنها الأوكسجين. وأصيب ما يقارب ثلاثة ملايين من سكان البلاد بالفيروس وتوفي أكثر من 72 ألف شخص نتيجة العدوى.

ويرجع الانتشار الكبير للفيروس إلى بطء عملية التطعيم ضد المرض والانتشار السريع لفصيل دلتا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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