ريهام عبدالغفور تهنئ منة شلبي بعيد ميلادها: بحبك يا صاحبي (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة ريهام عبدالغفور على تهنئة الفنانة منة شلبي، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت ريهام عبدالغفور عبر حسابها قائلة: «بحبك يا صاحبي من وأنا لسه بحبي كل سنة وانتي طيبة وناجحه وشاطرة وحقيقه وبدر منور».

وحرصت الفنانة منة شلبي على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الأضحى عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وكتبت قائلة: «عيد أضحى مبارك على الجميع».

حقيقة خطوبة منة شلبي

وفي وقت سابق، نفى مصدر مقرب للفنانة منة شلبي في تصريحات لـ«الوطن»، أنباء خطبتها، مؤكدا أنها مشغولة بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلم «الجريمة» الذي يجمعها بالنجم أحمد عز.

أعمال الفنانة الحالية

ويشارك في بطولة فيلم الجريمة كل من محمد الشرنوبي، حجاج عبدالعظيم، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، رياض الخولي، ميرنا نور الدين، ناردين فرج ومن تأليف أمين جمال وإخراج شريف عرفة.

وتنتظر الفنانة منة شلبي بداية شهر أغسطس لعرض فيلم «الإنس والنمس» الذي يشاركها في بطولته كل من محمد هنيدي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صابرين، شريف دسوقي، محمود حافظ، دنيا ماهر، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، ويظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله وشيكو ومحمد جمعة، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وقصة وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.

مسلسل ليه لأ

ويعرض للفنانة منة شلبي خلال الفترة الحالية الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ»، الذي يحقق نسبة مشاهدة عالية، وتفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا، ويشاركها في بطولته كلا من أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، تامر نبيل، دنيا ماهر، يارا جبران، ريم حجاب، منى أحمد زاهر، أشجى خالد، سمير جوهر، لمياء جعفر، إيناس الفلال، نجلاء يونس، أمير شاهين، فراس عيد، إنجي علي، برديس عرفة، محمود حجاج، إيناس حسن، أسماء فوزي، يوسف حازم، يوسف فرج، ومن تأليف مريم نعوم، دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبو عوف.