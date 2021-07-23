8 أطعمة تساعد على تحسن تدفق الدم.. من بينها الكركم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكن أن يتسبب انخفاض تدفق الدم في ظهور أعراض غير سارة، مثل الألم وتشنجات العضلات والتنميل، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وبرودة في اليدين أو القدمين

وبالإضافة إلى أولئك الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية، قد يرغب الرياضيون والأفراد النشطون في زيادة تدفق الدم من أجل تحسين أداء التمرين والتعافي.

وعلى الرغم من أن مشاكل الدورة الدموية يتم علاجها غالبًا بالأدوية، فإن تناول أطعمة معينة يمكن أن يحسن تدفق الدم، كما ذكر موقع "healthline".

1-الفلفل الحار:

يحصل الفلفل الحار على نكهته الحارة من مادة كيميائية نباتية تسمى الكابسيسين، التي تعزز تدفق الدم إلى الأنسجة عن طريق خفض ضغط الدم وتحفيز إطلاق أكسيد النيتريك وموسعات الأوعية الدموية الأخرى أو المركبات التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية.

وتسمح موسعات الأوعية الدموية بالتدفق بسهولة أكبر عبر الأوردة والشرايين عن طريق إرخاء العضلات الدقيقة الموجودة في جدران الأوعية الدموية، كما تشير الأبحاث إلى أنه يزيد أيضا الدورة الدموية ويحسن قوة الأوعية الدموية ويقلل من تراكم الترسبات في الشرايين ويزيد تدفق الدم.

2- الرمان:

الرمان من الفواكه الحلوة المليئة بالعصارة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة البوليفينول والنترات، وهي موسعات الأوعية الدموية القوية، وقد يؤدي استهلاك الرمان كعصير أو فاكهة نيئة إلى تحسين تدفق الدم والأكسجين في الأنسجة العضلية، مما قد يساعد بشكل خاص الأفراد النشطين.

3- البصل:

مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة الفلافونويدية التي تفيد صحة القلب، كما يعمل على تحسين الدورة الدموية من خلال مساعدة الشرايين والأوردة على الاتساع عند زيادة تدفق الدم، ويحتوي البصل أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تعزز تدفق الدم وصحة القلب عن طريق تقليل الالتهاب في الأوردة والشرايين.

4- القرفة:

القرفة من التوابل الدافئة التي لها العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك زيادة تدفق الدم، كما تساعد القرفة على تحسين تمدد الأوعية الدموية وتدفق الدم في الشريان التاجي الذي يمد القلب بالدم، بالإضافة إلى ذلك، تظهر الأبحاث أن القرفة يمكن أن تقلل بشكل فعال من ضغط الدم لدى البشر عن طريق استرخاء الأوعية الدموية وهذا يحسن الدورة الدموية ويحافظ على صحة قلبك.

5- الثوم:

يشتهر الثوم بتأثيره المفيد على الدورة الدموية وصحة القلب، وتشير الدراسات إلى أن الثوم على وجه التحديد يحتوي على مركبات الكبريت، والتي تشمل الأليسين، ويمكن أن يزيد تدفق الدم في الأنسجة ويخفض ضغط الدم عن طريق إرخاء الأوعية الدموية.

6- الأسماك الدهنية:

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتعد هذه الدهون مفيدة بشكل خاص للدورة الدموية لأنها تعزز إطلاق أكسيد النيتريك الذي يوسع الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم، كما تساعد دهون أوميجا 3 أيضًا في منع تكتل الصفائح الدموية في الدم، وهي عملية يمكن أن تؤدي إلى تكوين جلطة دموية.

7- البنجر:

البنجر يحتوي على نسبة عالية من النترات، والتي يحولها جسمك إلى أكسيد النيتريك، وأكسيد النيتريك يريح الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم إلى الأنسجة العضلية، كما يساعد عصير البنجر على تحسين تدفق الأكسجين في الأنسجة العضلية، وتحفيز تدفق الدم وزيادة مستويات أكسيد النيتريك.

8- الكركم:

زيادة تدفق الدم هو أحد الفوائد الصحية العديدة للكركم، وتشير الأبحاث إلى أن مركبًا موجودًا في الكركم يسمى الكركمين يساعد على زيادة إنتاج أكسيد النيتريك وتقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب.