كورونا اليوم: موعد العودة للحياة الطبيعية بعد الجائحة.. والعلاقة بين حدة الإصابة ونقص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-مسؤول صحي بارز يتوقع موعد العودة للحياة الطبيعية بعد كورونا

توقع رئيس المجلس العلمي الفرنسي جان فرانسوا ديلفريسي، موعد العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال ديلفريسي، وهو مستشار للحكومة، لتلفزيون (بي.إف.إم)، الجمعة، إن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي وباء كوفيد-19، قد لا تحدث حتى عام 2022 أو ربما حتى 2023، مبينًا، أن الإصابات في فرنسا قد تصل إلى نحو 50 ألفا يوميا بحلول بداية أغسطس.

- العلاقة بين حدة المرض بكورونا ونقص الوزن

ذكرت، تاتيانا روزنتسوفا، أستاذة العلوم الطبية، نائبة مدير العمل السريري بمعهد غابريتشيفسكي، أن جميع الأشخاص الذين أصيبوا بشكل متوسط أو شديد بكورونا تعرضوا لفقدان الوزن.

وقالت الطبيبة المختصة: "فقدان الوزن يُرصد تقريبا لدى جميع الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا بشكل متوسط أو شديد. عند حدوث تغييرات طفيفة، في حدود خمسة كيلوغرامات، إلى جانب الإحساس بأنك في صحة جيدة، خاصة إذا كان الوزن زائدا قبل المرض، فلا داعي لفعل أي شيء. إذا استمر نقص الوزن بعد اكتمال تعاطي العلاج، فمن الضروري اللجوء إلى طبيب عام أو إلى أخصائي أمراض معدية لتحديد السبب وتلقي توصيات للعلاج"، ذلك وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

- لقاح كورونا على شكل أقراص .. إسرائيل تبكر علاج جديد

ابتكرت شركة إسرائيلية لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد يعطى على شكل أقراص عبر الفم، ومن المتوقع أن يدخل التجارب السريرية في تل أبيب بعد شهر، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن التجارب السريرية على اللقاح الجديد ستبدأ الشهر المقبل بعد نجاحها بإنتاج أجسام مضادة في الخنازير، وابتكرت شركة "أوراميد" للأدوية المعروفة بتطوير أنظمة توصيل الأدوية عبر الفم، اللقاح الجديد الذي ستعمل شركة "بريماس بيونتك" الهندية على تطويره.