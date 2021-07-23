علامة تحذير موجودة على أصابعك قد تشير إلى خطر إصابتك بسرطان الرئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

لا ينتج عن سرطان الرئة أي أعراض واضحة في المراحل المبكرة، ويعتقد البعض أن أعراض الإصابة تقتصر على الجهاز الرئوي نفسه فقط، ولكن تظهر الأعراض على التنفس والسعال وفي بعض الأحيان توجد علامات أقل شهرة على أجزاء أخرى من الجسم، فيحدث تغير في حجم أصابعك، وفقًا لموقع express.

وسرطان الرئة هو النمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، ويتم تحديد نجاح العلاج إلى حد كبير من خلال حجم السرطان ومدى انتشاره من الرئتين، بمعنى آخر، كلما تم التقاطه مبكرًا، كان ذلك أفضل، فقد تكون ملاحظة ظهور أصابعك أكبر من المعتاد علامة تحذير غير عادية تشير إلى أنك قد تكون في خطر.

قال الموقع الصحي WebMD إن بعض أورام الرئة تصنع مواد كيميائية شبيهة بالهرمونات، مضيفًا: "يدفع أحدهما المزيد من الدم والسوائل إلى الأنسجة في أطراف أصابعك، بحيث تبدو أكثر سمكًا أو أكبر من المعتاد".

وتابع الموقع: "قد يبدو الجلد بجوار أظافرك لامعًا، أو قد تنحني أظافرك أكثر من المعتاد عندما تنظر إليها من الجانب، إنه ليس شائعًا، لكن تعجر الأصابع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسرطان الرئة".

وأشار الموقع الصحي إلى أن حوالي 80 بالمائة من الأشخاص المصابين به يعانون أيضًا من المرض، وفي دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب ، المعاهد الوطنية للصحة، تم تحليل ارتباك الأصابع وارتباطها بالأمراض الكامنة.

ولاحظت الدراسة: "على الرغم من أن الأصابع المتعرجة غالبًا ما تكون بدون أعراض، إلا أنها تتنبأ غالبًا بوجود بعض الأمراض الكامنة المخيفة.

"تُعرف الأصابع المتعرجة أيضًا بمسامير زجاج الساعات، وأصابع الطبل ، وأصابع / أظافر أبقراط.

"في وقت لاحق ، وجد أنه مرتبط بمجموعة متنوعة من الحالات السريرية بما في ذلك توسع القصبات، وسرطان الرئة، وتليف الكبد، وأمراض القلب الخلقية المزرقة، وما إلى ذلك.

في البالغين ، تعتبر الأورام الخبيثة في الرئة السبب الرئوي السائد للتعجر، وتساهم في ما يقرب من 90 في المائة من الحالات، ومن بين الأنواع المختلفة من الأورام الخبيثة في الصدر، فإن سرطان الرئة مسؤول عن 80 في المائة من حالات الضرب بالهراوات، في حين أن أورام الجنب وغيرها من حالات النمو داخل الصدر والمنصف تساهم بنسبة 10 في المائة و 5 في المائة من الحالات على التوالي.

علامات على الأظافر

قالت الدكتورة فيبي ريتش، مديرة عيادة اضطرابات الأظافر في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، إن حالة الأظافر، التي تسمى تعجر الأصابع أو أصابع القدم، يمكن أن تشير بالفعل إلى وجود مشكلة في الرئة.

وتابعت: "إنه اكتشاف مميز ودليل تشخيصي جيد للنظر إلى الرئتين، ومن المحتمل أن يكون له علاقة بتزويد أطراف الأرقام بالأكسجين، على الرغم من عدم وجود أدبيات تشرح ذلك بنسبة 100٪ من اليقين".

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى لسرطان الرئة ما يلي:

سعال لا يزول بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

سعال طويل الأمد يزداد سوءًا.

التهابات الصدر التي تستمر في العودة.

سعال الدم.

وجع أو ألم عند التنفس أو السعال.

ضيق التنفس المستمر.

التعب المستمر أو نقص الطاقة.