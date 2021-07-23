9 مشروبات تساعدك على تنظيف الكلى.. أبرزها عصير الليمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الكلى من أهم الأعضاء التي تساعد في طرد الفضلات والسموم من الجسم، ولأن السموم يمكن أن تؤثر على جسمك وقد تؤدي إلى الإصابة بأمراض معدية، فإن الكلى ضرورية لصحتك بشكل عام.

وفي هذا التقرير نوضح أفضل المشروبات تساعدك على التخلص من السموم وتنظيف الكلى، كما ذكر موقع "boldsky".

1- عصير الشمندر:

يحتوي جذر الشمندر على البيتين، وهو مادة كيميائية نباتية مفيدة جدًا لها خصائص مضادة للأكسدة وتزيد من حموضة البول، كما يساعد عصير الشمندر في إزالة فوسفات الكالسيوم وتراكم الستروفيت من الكلى، وأيضا يعزز وظائف الكلى ويقلل من تكوين حصوات الكلى.

2- عصير التوت:

مفيد جدا لالتهابات المسالك البولية (UTI)، ومفيد أيضًا في تطهير الكلى من أكسالات الكالسيوم الزائدة، مما يساهم في تكوين حصوات الكلى.

3- عصير الليمون:

هو مادة حمضية بطبيعتها وقد ثبت أنه يزيد من مستويات السترات في البول، وهذا يقلل من تكوين حصوات الكلى.

ويمكنك تناول كوب من عصير الليمون الطازج يوميًا للحصول على مشروب سريع للتخلص من السموم وتنظيف الكلى.

4- خل التفاح:

تناول خل التفاح مفيد للصحة العامة ويزيل السموم من الجسم، وخاصة الكلى، ويساعد حمض الستريك وحمض الخليك وحمض الفوسفور في خل التفاح على تكسير ومنع تكوين حصوات الكلى.

5- شاي الهندباء:

تحتوي أوراق الهندباء على مضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد، والتي تنظف الكلى وتنقي الدم وتزيد من تدفق البول، وسيساعد تناول شاي الهندباء يوميًا على التخلص من السموم في الكلى ومنع أي مرض في الكلى.

6- عصير الجزر:

يحتوي الجزر على مادة الكاروتين التي تساعد على محاربة السرطان وإزالة السموم والمعادن الثقيلة من الكلى، كما ترتبط الألياف الموجودة في الجزر بالسموم وتزيلها من الجسم.

7- عصير الخضار:

العصائر المستخرجة من الخضار مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وتعتبر الخضروات مثل الكرفس والخيار والسبانخ والخس وما إلى ذلك، مفيدة لكليتيك إذا تناولتها في شكل عصير.

8- ماء جوز الهند:

ماء جوز الهند هو مشروب طبيعي منعش ومفيد للكلى، ويحتوي على نسبة أقل من السكر، وأقل من الحموضة، ولا يحتوي على سعرات حرارية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الإلكتروليتات التي تعزز وظيفة الكلى السليمة، ويمكنك ترطيب جسمك ببساطة عن طريق شرب ماء جوز الهند.

9- عصير الأناناس:

الأناناس مليء بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وتحتوي الفاكهة على مغذيات نباتية تسمى بروميلين وهو إنزيم يضمن وظائف الكلى المناسبة ويدعم الجهاز المناعي ويهدئ التهيج ويعزز الوظيفة الجهازية.