بعد تناول اللحوم.. إليك 6 فواكه للتغلب على الإمساك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد الإمساك من أبرز المشكلات التي يعاني منها البعض في عيد الأضحى، بسبب تناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة بأنواعها المختلفة، واحتوائهم على الدهون وسعرات حرارية عالية مما يشكل خطرا على صحة الجهاز الهضمي.

وبسبب الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي وعلى رأسها الإمساك، يحتاج الشخص إلى تناول فواكه تساعد على الهضم، أو مشروبات صحية، لذلك نستعرض خلال التقرير التالي فواكه مختلفة تساعد على علاج الإمساك وفقًا لموقع health.kompas.

التفاح والكمثرى

يحتوي التفاح والكمثرى على الألياف والسوربيتول ومركبات الفركتوز التي يمكن أن تحسن الهضم، فلا تحتوي فقط على مركبات يمكنها تحسين الهضم، كما يحتوي التفاح والكمثرى على الكثير من الماء.

يمكن أن يساعد تناول السوائل الإضافية في تخفيف العبء على الهضم ومنع الإمساك، وللحصول على أقصى فائدة من التفاح والكمثرى، يُنصح بتناول الفاكهة مع القشر، وحاول أيضًا أن تأكل التفاح والكمثرى الطازجة، وليس الأطعمة المعلبة أو المصنعة.

العنب

هذه الفاكهة غنية بالألياف وكذلك تحتوي على الكثير من الماء، للتخفيف من أعراض الإمساك، حاولي تناول حفنات قليلة من العنب المغسول نظيفًا، مثل التفاح والكمثرى، يجب أن يكون تناول العنب مع القشرة أيضًا.

الكيوي

الكيوي هو أيضًا فاكهة جيدة لعلاج الإمساك، يحتوي كل 100 جرام من فاكهة الكيوي على جرامين إلى ثلاثة جرامات من الألياف التي يمكن أن تضيف كتلة إلى البراز أو البراز، مع هذه الزيادة في الكتلة أو الوزن في البراز، يمر الطعام المتبقي بسرعة أكبر عبر الأمعاء.

يحتوي الكيوي أيضًا على الأكتينيدين، يزيد هذا الإنزيم من الحركة في الجهاز الهضمي العلوي بشكل أكثر نشاطًا، فهذه الفاكهة غنية أيضًا بالمواد الكيميائية النباتية التي يمكن أن تلعب دورًا في تسهيل عمل الجهاز الهضمي.

الأفوكادو

الأفوكادو مصدر جيد للدهون بالإضافة إلى المكسرات وزيت الزيتون، وفقًا لخبراء من كلية الطب بجامعة هارفارد، يمكن للدهون الجيدة تليين وتنعيم الأوساخ المسدودة في الجهاز الهضمي، للتخلص من الإمساك، جرب تناول الأفوكادو. يمكنك تناول الفاكهة مباشرة أو في حصة عصير بدون سكر.

تناول كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون

قد ثبت أنه يتغلب على الإمساك، فيمكن أن يحفز محتوى حامض الستريك في الليمون الجهاز الهضمي ليكون أكثر سلاسة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يغسل الليمون أيضًا السموم المتبقية في الجسم.

إذا كنت لا تحب شرب خليط من الماء الدافئ مع عصير الليمون، فاستمتع بفوائده مع إضافة العسل.

الفراولة

يمكن استخدام الفراولة أيضًا للمساعدة في علاج الإمساك، هذه الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، يمكن أن يزيد كوب من الفراولة من تناول الألياف بمقدار ثلاثة جرامات. بإطلاق كليفلاند كلينك للتغلب على الإمساك بالفواكه، يُنصح الجميع بتناول ما يصل إلى 20 إلى 30 جرامًا في اليوم.

ضع في اعتبارك أنه بالإضافة إلى تناول اللحوم في الغالب أو نقص الألياف، يمكن أيضًا أن يكون سبب الإمساك هو عدم شرب كمية كافية من الماء وعدم الحركة، وبالإضافة إلى تناول الفاكهة، يُنصح أيضًا بشرب الكثير من الماء والحرص على ممارسة الرياضة حتى تسير حركات الأمعاء بسلاسة كل يوم.