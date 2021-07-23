كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 يوليو 2021 04:35 مساءً - اختيار قصة الشعر المناسبة هو المفتاح لإكمال إطلالتك وابراز جمالك. ومع التقدّم في السنّ تبحث المرأة عن القصات التي تُظهرها أصغر سناً وتُبرز نضجها بأسلوب جذاب وأنيق في الوقت ذاته. لذا، جمعنا لك "الخليج 365" باقة من أجمل قصات شعر للسيدات فوق الخمسين لتستوحي منها قصة شعرك.

قصات شعر للسيدات فوق الخمسين لإطلالة شبابية

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إليك، أجمل موديلات قصات شعر للسيدات فوق الخمسين أنيقة وعصرية، لتنعمي بإطلالة شبابية ولافتة.



قصات شعر البوب القصير للسيدات فوق الخمسين

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لا تحتاجين بالضرورة إلى تغيير أسلوبك المفضل واختيار شيء جديد تماماً لتشعرين أنك شابة بعد بلوغ سن الخمسين. يمكنك تطبيق قصة البوب؛ ويكون الشعر في هذه القصة من الجوانب طويل نوعاً ما، أمّا من الخلف فيكون قصير جداً. كما تليق بمختلف أشكال الوجوه، ويمكنك أن تضيفي الغُرَّة للمزيد من التوازن إلى شكل وجهك ما يمنحك شكلاً أكثر نعومة وإطلالة متألّقة تزيدك جمالاً وجاذبية.

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قصات شعر اللوب المتدرجة للسيدات فوق الخمسين

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مع تقدمك في السن، من المنطقي اختيار قصات شعر أكثر حداثة توازن بين النعومة المتزايدة لملامحك. فما رأيك بهذه القصة التي تمنح الشعر المزيد من الحجم الطبيعي، بطولها الذي يصل إلى مستوى الكتف. إذا كنت معتادة على غرة الشعر، فلا معنى للتخلي عن هذه الفكرة، لأنَّ غرة الشعرعموماً تجعل النساء أصغر سناً. اختاري الغرة الأمامية الخفيفة التي تصل إلى حاجبيك أو الغرة الجانبية الناعمة.



قصات شعر البيكسي القصير للسيدات فوق الخمسين

قصة شعر تمنح السيدة فوق الخمسين إطلالة شبابية

ما رأيك بتجربة هذه القصة التي ستبدو رائعة، والتي تُعتبر الأنسب للسيدات فوق الخمسين فهي تُبرز جمال وملامح وجهك بطريقة رائعة، وتُساعد على إبراز وجنتيك وعنقك بلمسة طبيعية. كما تُظهرك بكامل أنوثتك وجاذبيتك، وتجعلك تبدين أصغر سناً، وتمنحك ستايلاً ناعماً يضجّ جاذبية وأنوثة، فرغم قصر طولها إلّا أنّها من القصات المتنوعة والأكثر رواجاً.

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قصات شعر الكاريه مع الغرة القصيرة للسيدات فوق الخمسين

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من الخيارات الشائعة بين النساء فوق سن الخمسين أيضاً هذه القصة التي حتماً ستبدو مذهلة. ولعلّ أكثر ما يميزها هو إمكانية إعتمادها بالأسلوبين الطويل والقصير لإطلالة عصرية ومواكبة للموضة. وستمنح شعرك شكلاً طبيعياً وأنيقاً ولن تملي من إعتمادها عدة مرات، للحصول على إطلالة عصرية ولوك جذاب. كما بإمكانك اعتمادها أيضاً إذا كان شعرك خفيفاً ومالساً أيضاُ وستستمتعين بإطلالة طبيعية جداً.



أهم النصائح للعناية بالشعر القصير

اختاري الشامبو والكونديشنر الأنسب لشعرك القصير: احرصي من بعد تقصير الشعر على غسله وتلطيفه دائماً بالشامبو والكونديشينر الخاصّين بالشعر القصيرمحمّلين بمكوّنات مقوّية، واقية ومعزّزة تعتني باللّون الجديد وتمنع شحوبه وتلفه بسرعة.

تجنّبي أدوات التصفيف الحراريّة: لا يمكنكِ بعد تقصير الشعر الاعتماد كثيراً على السيشوار والمكواة وغيرهما من الأدوات الحراريّة التي تسلّط درجات عالية من الحرارة على الشعر.

استعيني بالاقنعة: من الضروريّ أن تقدّمي لشعركِ أقنعة من الزيوت الطبيعيّة المتنوّعة التي تقوّي خصلات شعرك وتعالجها وتمدّها بمزيد من البريق، والقوّة والحيويّة.

نامي على وسادة حريريّة: حافظي على نعومة شعركِ من خلال النوم على وسادة حريرية منعاً لاحتكاكه بالأقمشة الخشنة.

قدّمي لشعركِ الوقاية اللّازمة: احرصي على التسلّح دائماً بالوقاية الأكيدة لخصلات شعركِ القصيرة كارتداء قبّعة أو وشاح حريريّ يغطيّ كلّ الخصلات واستخدام رذاذ الوقاية من الشمس وارتداء القبّعة المطاطيّة أثناء السباحة لمنع تسرّب المياه إلى الشعر وغيرها من سبل الوقاية الأخرى لتخفيف الضرر ومنع تلف الشعر.

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