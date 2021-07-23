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رولا سعد تحتفل بزفافها في حفل عائلي اقتصر على أسرة العروسين

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الفنانة رولا سعد

احتفلت الفنانة رولا سعد بزفافها، في حفل صغير اقتصر على العروسين وأسرتيهما، ونشرت بعض الصور منه، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وتزوجت الفنانة اللبنانية من مهندس يدعى «يحيى»، وسط حضور أسرة العروسين، ونشرت رولا سعد صورا لها بفستان الزفاف، عبر خاصية القصص القصيرة.

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خطبة الفنانة رولا سعد

كانت أعلنت الفنانة رولا سعد عن خطبتها من مهندس فلسطيني يقيم في أمريكا يدعى «يحيى»، لتحتفل بعد فترة قصيرة بحفل الزفاف.

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تضامن الفنانة رولا سعد مع حملة ضد العنصرية

وتضامنت الفنانة رولا سعد، منذ عدة أشهر مع أحد المواطنيين من ذوي البشرة السمراء، الذي يدعى جورج فلويد، بعد تعرضه للتنمر في الولايات المتحدة بسبب لون البشرة.

ونشرت الفنانة رولا سعد عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة لها مع أحد الأطفال من ذوي البشرة القاتمة، وقلب من يدين إحداهما بيضاء والأخرى سوداء.

وأعلنت رولا سعد، تضامنها مع حملة «لا للعنصرية»، عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، وأرفقت تعليقا قالت فيه: «جميعنا ضد العنصرية بكافة أنواعها، لا يوجد أحد اختار اسمه أو الدولة التي ولد فيها، ولا الشعب الذي ينتمي إليه.. ولا لون البشرة التي هو عليها ولا بإرادتنا».

وتابعت: «اخترنا الدين الذي نحن عليه.. ولكن يمكننا أن نختارَ أمراً واحداً.. إما أن نكونَ بشراً أنقياء، أو وحوشاً بشرية، فالعنصرية مرض يصيب العقل وليس البشرة».

قصة جورج فلويد الأمريكي

كان جورج فلويد، صاحب الـ 46 عاما، من أصول أفريقية، فقد حياته تحت ركبتي شرطي أبيض في مدينة منيابوليس للاشتباه بأنه كان يريد ترويج عملة ورقية مزورة بقيمة 20 دولارا.

وسجلت كاميرات الهواتف الذكية الحادثة البشعة، وسُمع صوته على تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقول: «لم أعد قادرا على التنفس، لتشتعل بعدها مدن أمريكية ضد العنصرية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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