«نرمين» تقيم دعوى طلاق: زوجي عنده هلاوس بصرية كل ما يشوفها يضربني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم قصة الحب التي جمعتهما إلا أنه لم يكتب لها الاستمرار بعد مرور 7 سنوات على زواجهما، لم تتحمل الزوجة «نرمين. ك» أكثر من ذلك حتى تنتهى علاقتهما، وتلجأ إلى محكمة الأسرة لتكون وسيلتها للطلاق من زوجها، بعد استحالة الحياة بينهما.

أنعم الله عليها بطفلتها الوحيدة بعد السنة الأولى من الزواج، ووجدت نفسها تتكفل بمصروفات ابنتها بعد الولادة، وتبدأ الخلافات بينها وزوجها الذى تحول كما وصفته لـ «مريض نفسي»، دائم المشاجرة والضرب لها ولابنتهما دون أسباب.

نرمين: زوجي مريض نفسي ومش مكفيني أنا وبنتي

لم تقتصر مشكلات الزوجة على النفقات فقط بل زاد عليها مرضه النفسي الذى رفض العلاج منه: «زوجي عنده هلاوس بصرية بيشوف حاجات مش موجودة وبيتكلم معاها لحد ما تعبت منه وكل ما تجيله الحالة دي يضربني أنا وبنته».

نرمين: لو كنت أعرف إن جوزي بالطباع دي مكنتش اتجوزته

«احتسبت عند الله بسبب مرضه»، بهذه العبارة وصفت السيدة الثلاثينية شعورها تجاه زوجها الذى رفض كل محاولاتها للتغيير، وما زاد عليه عدم الإنفاق والاعتماد على عملها في الإنفاق على المنزل حتى يأست الزوجة من الحياة معه: «صرفت على البنت وبصرف من يوم الولادة، مرتبي كله 1800 جنيه، وفي الأعياد عمره ما دخل عليا بلبس جديد، لو كنت أعرف قبل الجواز إنه بالطباع دي مكنتش اتجوزته، لكن كل حاجة بتظهر بعد الجواز».

تحاول الزوجة سنوات إقناع زوجها بضرورة الخضوع للعلاج النفسي، لكن رفض الزوج محاولات الزوجة المستمرة حتى يجبرها بأفعاله وشخصيته وعنفه الشديد غير المبرر، إلى إقامة دعوى قضائية في محكمة أسرة أكتوبر تحمل رقم 3217 عام 2020.