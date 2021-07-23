معلومات عن البطلة هادية حسني.. أول نائبة تشارك في أولمبياد طوكيو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انطلقت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 التي تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وتعتبر أكبر بعثة مصرية في تاريخ مشاركتها وتاريخ العرب، ومن بين اللاعبات المشاركات هادية حسني، بطلة مصر لكرة الريشة الطائرة، عضو مجلس النواب، وهي أول نائبة تشارك في أولمبياد طوكيو.

وجمعت هادية حسني بين دورها كنائبة في البرلمان المصري، ومشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020، عن لعبتها التي أبرزت فيها نجاحات وبطولات متتالية.

ونشر الاتحاد الدولي للريشة الطائرة تقريرا مطولا عن مشاركتها، بدأ بالإشادة بمشاركتها للمرة الثالثة في الأولمبياد، بعد تواجدها بأولمبياد بكين 2008، ولندن 2012، في إنجاز كبير يحسب لها بجانب نجاحها العلمي، وأيضًا في البرلمان.

وفي التقرير التالي يعرض «هن» أبرز المعلومات النائبة هادية حسني، بطلة مصر لكرة الريشة الطائرة، عضو مجلس النواب:

- من مواليد 1988، تبلغ من العمر 33 عامًا.

- حصلت على بكالوريوس صيدلة، وتعمل حاليًا على تحضير رسالة الدكتوراة في الصيدلة بجامعة القاهرة.

- هي بطلة مصرية في لعبة الريشة الطائرة، وتعتبر من أفضل اللاعبات المصريات والعربيات في تاريخ اللعبة.

- شاركت في دورة الألعاب الأولمبية وكان ذلك في دورة بكين 2008، ثم شاركت في دورة لندن 2012، واختيرت كسفيرة الاتحاد الدولي للريشة في كأس السلام والرياضة بدبي في مايو 2014.

- من ضمن البطولات التي فازت بها حصولها على المركز الأول ببطولة الكاميرون في 2018.

- اختيرت كممثلة المرأة في أفريقيا بالجمعية العمومية السنوية للاتحاد في الهند.

- كما اختيرت لتقديم النسخة السابعة من المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- وصفت تأهلها لأولمبياد طوكيو 2020 بأنه بمثابة الفخر لأي شخص، وتعد أول برلمانية تلعب في أولمبياد طوكيو 2020؛ إذ أنها ترشحت ضمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معقبة: «محتاجة أشرف بلدي زيادة عن العادي»، موضحة أنها تتمنى رفع علم البعثة المصرية في الأولمبياد.