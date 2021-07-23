الامارات | السفير الفرنسي لدى السعودية متشوّق للقاء جورج وسوف !

شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي لدى السعودية متشوّق للقاء جورج وسوف ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بولي عن شوقه لسماع النجم جورج وسوف عند غنائه في حفله الأول في المملكة، وفق صحيفة "النهار العربي" اللبنانية.

وكان المطرب السوري قد وصل للمشاركة في حفلات "صيف جدة" التي تقام على خشبة المسرح الذي دخل "غينيس" لاعتباره أكبر قبة في العالم.

وغرّد رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للترفيه" المستشار تركي آل الشيخ فيديو يرصد وصول "أبو وديع" إلى المطار، قائلاً: "سلطان الطرب جورج وسوف في جدة.. فرحتي لا توصف بأول حفل في السعودية".

وعلّق السفير الفرنسي على منشور آل الشيخ: "لا أطيق الانتظار لأعجب بسلطان الطرب جورج وسوف في جدة! شكراً لمعالي تركي آل الشيخ وللهيئة العامة للترفيه على هذا البرنامج الصيفي الرائع مع أشهر أسماء الطرب العربي! الفن أكثر أهمية من أي وقت مضى ويساعد في الحفاظ على الأمل والتفاؤل!".



وكان "سلطان الطرب" شوّق متابعيه لحفله في المملكة، من خلال منشور عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: "للمرة الأولى بلتقي فيكم جمهور السعودية الغالي على قلبي يوم الجمعة 23 يوليو في جدة... وكل الشكر والتقدير لهيئة الترفيه ولأخي العزيز أبو ناصر (المستشار تركي آل الشيخ) على الدعوة وللشركة المنظمة (بنش مارك)".

ويُذكر أنّ "أبو وديع" قدّم أخيراً أغنيته الجديدة "ياه عالزمن" باللهجة المصرية، من كلمات الشاعر المصري أحمد المالكي، وألحان الموسيقي المصري مصطفى شكري، ومن توزيع أحمد أمين، ومن انتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news