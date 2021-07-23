منها الاستيقاظ بسرعة.. فوائد تناول الجريب فروت للجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتميز الفواكه بالعديد من الفوائد التي تساعد على علاج الأمراض وبناء الجسم، كما تساعد على خفض الكوليسترول، بالإضافة لمحتواها من «فيتامين ج» المفيد للجسم، ويساهم تناولها في خفض الإصابة ببعض الأمراض، منها القلب والسكري.

ومن ضمن الفواكه المفيدة التي تساعد على إنقاص الوزن، وله العديد من الفوائد الأخرى للجسم، الجريب فروت، ذكرها موقع «health line»، كالتالي..

فوائد تناول الجريب فروت

يساعد تناوله على الاستيقاظ بسرعة.

يدعم الجسم في إنتاج هرمون السيروتونين، وهو هرمون السعادة المسؤول عن التحكم في الحالة المزاجية.

يساعد تناول نصف ثمرة من الجريب فروت قبل الوجبة بنصف ساعة على خفض نسبة الدهون في البطن والكوليسترول بشكل دائم.

ويساهم الجريب فروت في خفض الوزن لاحتوائه على مادة «البكتين الليفي» غير القابل للهضم؛ إذ يساعد على تعزيز الهضم ويسرع من الشعور بالشبع والامتلاء، ما يقلل الكمية المتناولة من الطعام، كما أن المحتوى العالي من البوتاسيوم يخلص الجسم من السموم.

أضرار الجريب فروت

وعلى الرغم من فوائده، إلا أنه يجب توخي الحذر عند تناوله؛ إذ أن الإفراط فيه له بعض الأضرار، منها:

- يزيد خطر تحطيم أنسجة الجسم.

- يؤدي تناول الجريب فروت بكثرة إلى تآكل الأنسجة، خاصة التابعة للجهاز الهضمي، ويتسبب ذلك في آلام المعدة والإسهال، لاحتوائه على حمض الستريك.

- يزيد الإكثار من تناوله من احتمالية تآكل الأسنان وتلفها.

- التفاعل مع بعض الأدوية؛ إذ أنه يجب استشارة الطبيب عند تناوله مع الأدوية لتفاعله مع بعض منها، ما يؤثر سلبًا على الإنزيمات والنواقل المسؤولة عن امتصاص الدواء ونقله في الجسم، فيزيد من كمية الدواء فوق المسموح به أو يقلل من فعاليتها.