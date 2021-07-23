منها تناول الماء.. 4 طرق طبيعية تساعد في علاج انسداد الأنف

القاهرة - سمر حسين - صحة

يسبب انسداد الأنف الشعور بعدم الراحة، وعدم التنفس بشكل جيد، ويعاني منها الكثير، ومن أسبابها الرئيسية وجود مخاط مفرط في الممر الأنفي، بجانب عوامل أخرى، منها التهاب الأوعية الدموية أو الإصابة بنزلات البرد، أو التهاب في الجيوب الأنفية أو حساسية.

وتوجد بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في علاج انسداد الأنف، منها كما ذكرها موقع «روسيا اليوم»..

استنشاق البخار

يساعد استنشاق البخار في تخفيف حالة الإصابة بإحتقان الأنف، كما يساهم وضع وعاء من الماء الساخن تحت الوجه على تهدئة الأغشية.

ويمكن إضافة زيت البابونج أو النعناع لتحقيق مزيد من الراحة.

النوم مع رفع الرأس

يساعد النوم والرأس مرفوع مع وضع الذقن لأسفل، في تنظيف الأنف والجيوب الأنفية المسدودة، ويمكن أن يؤدي إبقاء الرأس مستويا على قدم المساواة مع الكتف إلى زيادة الاحتقان، ما يطيل من مشكلات انسداد الأنف.

منشفة دافئة

يساعد وضع منشفة مبللة على الوجه في تخفيف التورم والالتهاب المصاحب لانسداد الأنف أو التهاب الجيوب الأنفية، ويساهم في الحفاظ على الأغشية المخاطية رطبة عن طريق استنشاق الهواء الرطب، ما يجعلها تعمل بشكل صحيح.

تناول الماء

يساعد تناول الماء في تخفيف انسداد الجيوب الأنفية؛ إذ يعمل على ترطيب الجسم من المشكلات، بما في ذلك مشكلة انسداد مجرى الأنف.

كما تساعد السوائل في تخفيف التهيج والالتهاب، خاصة عند المعاناة من أعراض التهاب الحلق والبرد، ويمكن تناول الشاي الدافىء أو شاي الأعشاب.

متى يستدعى الإصابة بانسداد الأنف استشارة الطبيب؟

عند استمرار الإصابة بانسداد الأنف أكثر من أسبوع مع ظهور الأعراض، يفضل استشارة الطبيب لاكتشاف احتمالية الإصابة بمشكلات متكررة في الجيوب الأنفية، أو إذا كان انسداد الأنف مصحوبا بحمى مستمرة تزيد عن 38 درجة مئوية.