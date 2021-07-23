كيف تنسّق النجمة جيسيكا ألبا التنورة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 يوليو 2021 12:59 مساءً - هي نجمة في سماء هوليوود وسيدة أعمال وأم رأيناها بإطلالات مختلفة بدء بالفساتين والأطقم العملية وإطلالات الستريت ستايل، مروراً بالتنورة التي برهنت براعتها في تنسيق هذه القطعة.

وتفوقت على زميلاتها بفضل ما تتمتع من حنكة في اختيار ما يليق بها من اتجاهات تعج بها الماركات. ولعل جائحة كورونا التي تفشت وفرضت أسلوباً عملياً في اللباس هو ما أثر على خيارات النجمة فباتت إطلالاتها ترتكز على جودة القماش والتفصيل وعلى القصة البسيطة وقد رأيناها عبر منشوراتها على انستغرام تشجع اصحاب المؤسسات الصغيرة كالمتاجر والمصممين الهواة في مجال الأزياء التجارية والأكسسوارات من عقود وسلاسل مصنوعة من الخرز الملون البسيط. وقد اختفت تدريجياً إطلالاتها الغلامور التي اعتدنا عليها والتي لطالما ارتبط اسمها بدور عريقة مثل ديور وجاي مندل وغيرها ليحل مكانها طابعاً بسيطاً وأرست إطلالاتها مفهوم the girl next door فباتت تشبه النساء اللواتي نعرفن ونراهن في حياتنا اليومية.



النجمة جيسيكا ألبا

الصورة من موقع مور الالكتروني





مؤخراً أتحفتنا النجمة جيسيكا ألبا بإطلالة لها في مدينة نيويورك تتألف من تنورة حريرية مطبعة، وقد نسقت معها قميصاً عقدته على خصرها وانتعلت حذاء مريحاً ما حملنا على متابعة كافة إطلالاتها بالتنورة لنتبين لنا ما يلي:



كيف تنسق جيسيكا ألبا التنورة؟





إليك خمس حيل تعتمدها النجمة لتنسيق تنورتها:



ترتدي التنورة المتعددة الثنيات مع قميص فضفاض تعقده على خصرها كالشكل التالي. تنورتها من إترو والقميس من زار. وقد انتعلت المول المفتوح الجلدي الأخضر مع حقيبة على شكل هلال من الجلد الأبيض.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني



نسقت جيسيكا التنورة الزهرية الباستيل المصنوعة من التول الفضفاض مع بلوزة بياقة عالية ضيقة سوداء وحملت حقيبة من الجلد الأسود اللامع بطابع فنتدج وانتعلت صندلاً عالياً. هي إطلالة بطابع فنتدج تذكّرنا بحقبة الستينات وأسلوب أودري هيبورن في اللباس.

الصورة من موقع مور الالكتروني

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نسقت جيسيكا ألبا التنورة الغيبور الكحلية مع بلوزة مماثلة وارتدت السترة الدنيم القصيرة مع حقيبة كروس مربعة وجزمة booties جلدية مفتوحة عند الأصابع. هي إطلالة بوهو شيك توجتها بأقراط hoops وتسريحة شينيون طبيعية.

الصورة من موقع مور الالكتروني



نسقت جيسيكا ألبا هذا الستايل الغامض بإتقان تام فالتنورة الصفراء الواسعة مربعة التقطيع وارتدت معها السترة بطابع الدرّاجين biker vest ولكنها انتعلت الصندل من نوع T Strap بكعب عالي ووضت نظارات قاتمة لمزيد من الغموض الجذاب وتوجت الستايل بتسريحة شعر مشدودة بإحكام الى الوراء.

الصورة من موقع مور الإلكتروني

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نسقت جيسيكا البا هذا الستايل الذكوري الطابع بمزيج عجيب من الأنوثة فمزجت ما بين حذاء اللوفر الذكوري والفستان الرقيق المزدان بالزهور المنمقة البيضاء على القماش الكحلي.

الصورة من موقع مور الالكتروني

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