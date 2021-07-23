للرجل.. أحذية رسمية من الجلد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 يوليو 2021 12:59 مساءً - يعتبر الحذاء وتصميمه من الأمور التي يعيرها الرجال انتباهاً كبيراً ربما أكثر من النساء، فالبعض في عالم الإتيكيت يقول إن أناقة الرجل تبدأ من حذائه.

اترو Etro



الأحذية الكلاسيكية

يعتبر حذاء الأكسفورد من أشهر أنواع الأحذية الكلاسيكية، وعادة ما يلجأ إليه نجوم هوليوود على السجادة الحمراء، وتصميم هذا الحذاء يعتمد على إبراز كعب منخفض وظهر قصير، ما يضفي مظهراً أنيقاً وجاذباً، ومناسباً للبدلة الفخمة، كالحذاء البنّي اللامع، أما حذاء البروغ؛ فهو يشبه إلى حدّ كبير أحذية الأوكسفورد، ولكن يختلف عنه بأنه أكثر مرونة، ومدبّب أكثر منه، لهذا هو يناسب كل أنواع الملابس، من الجينز إلى البدلة، لذلك فسيكون خيار الرجل الأفضل مع جاكيت البليزر، والبدل التي تحمل الطابع الشبابي أكثر.

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اليفانتي Eleventy



سيطر حذاء الـThe Loafer على عروض الموضة بشكل كبير، وقد ظهر بتصاميم مريحة ومنوّعة، منها كعب رفيع جداً، وعادة ما يحمل إكسسواراً يبرز ماركة الحذاء، أما الحذاء الكلاسيكي فهو مناسب للبدلات الرسمية إلى حدّ كبير ولأصحاب الذوق الرفيع، ويناسب الرجل ذا الشخصية الجريئة، يمكن ارتداؤه مع الكثير من القطع الكلاسيكية والكاجوال أيضاً، يتميّز برقبة قصيرة، مع رباط مميّز من الأمام وكعب عالٍ قليلاً.

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ديسيغوار 2 Dsquared 2



إذا كان صحيحاً أن ملابس الرجل يتم تقييمها من خلال حذائه، فإن لونها هو أول ما يلفت النظر، فقد أصبحت الأحذية أكثر مرونة في هذه الأيام، حيث يمكن انتعال حذاء أكسفورد مع الجينز، والأحذية الرياضية مع بدلة، ولكن يبقى مفتاح التنسيق مرتبطاً بالألوان.

جميع الإطلالات

في جميع الظروف والمناسبات تقريباً، تعتبر الأحذية السوداء مناسبة بشدّة؛ لأنه يسهل تنسيقها مع جميع الألوان، لذلك لا يتخلى أي رجل عن الحذاء الأسود مع سترة أو بدلة سوداء، أما الحذاء البني فهو سيظلّ الأكثر اتساعاً لجميع الألوان والمواقف، لكنه يصبح أقل تأثيراً مع البدل الرسمية.

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دوندوب Dondup



أما اللون البوردو، فعلى الرغم من كونه لوناً محايداً من الناحية الفنية، إلا أنه يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها البنّي تقريباً، رغم أنه أكثر جرأة، ومن ثم يأتي الجملي، وهو اللون البنّي العارض، يمكن الحصول عليه من خلال جلد الغزال أو الجلد الجملي، يحتاج إلى ملابس غير رسمية أو سيمي فورمال، يمكن أن يكون اللون الأزرق الداكن غير مريح للأحذية، إلا أنه مناسب جداً مع الأنماط غير الرسمية، الأحذية الرياضية البيضاء أصبحت من أذكى أنواع الأحذية الرجالية، والتي أصبح من السهل تنسيقها مع بدل رسمية أو ملابس كاجوال.

الأحذية الملوّنة هي الأحذية الرياضية الأكثر إشراقاً خلال ممارسة الرياضة أو التجوّل فى الشوارع، إلا أنها تحتاج إلى نوع من تنسيق الألوان؛ حتى لا تسبّب نوعاً من التشتّت.

أحياناً تكون هناك أحذية رسمية مبالغة وأحذية رياضية غير جيدة، هذا عندما يحتاج الرجل إلى شيء يقع بين هذين الطرفين. إنه هذا النوع من الأحذية اليومية والمعروف باسم الأحذية غير الرسمية، ولا يجب أن يكون أحد بدونها، فمصطلح حذاء غير رسمي واسع إلى حدّ ما، ويشمل العديد من الأساليب المختلفة. بشكل عام، هذه صور ظلية متعددة الاستخدامات مصنوعة من الجلد أو الجلد المدبوغ، وهي غير رياضية بشكل واضح، ويتم تقديمها عادةً في لوحة ألوان أكثر تنوعاً من نظيراتها في الأحذية الرسمية.

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ايمينيغيلدو زيغنا Emmenegildo Zegna



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