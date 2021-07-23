«فيديو» يثير الجدل حول علاقة ميرنا الهلباوي ومحمد عطية: «قلتلك كتير ومحصلش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت البلوجر والكاتبة ميرنا الهلباوي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» مقطع فيديو تضمن لقطات من رحلاتها الخارجية، لكنه أثار الجدل من جديد حول علاقتها بخطيبها السابق الفنان محمد عطيه.

وعلقت «ميرنا» على مقطع الفيديو قائلة: «إيه أكتر بلد نفسكم تسافروها؟.. أنا سافرت 18 بلد، كل بلد فيهم ليا فيها حكاية، حكايات حكيتها وكتبتها وحكايات احتفظت بيها لنفسي وعمري ما حكيتها لحد.. حكايات بتشكلني وكل ما افتكرها ابتسم وتفرحني.. حكايات بتفكرني إن الحياة فيها دايمًا حاجات حلوة نعيش عشانها».

وتفاعل المتابعين مع ميرنا الهلباوي، وكان أبرزهم خطيبها السابق الفنان محمد عطيه؛ إذ قال: «اللي ما راحش طنطا ما سافرش.. لا بس الفيديو حلو أوي»، لترد عليه الأولى: «قلتلك كتير ومحصلش».

تعليق البلوجر ميرنا الهلباوي والفنان محمد عطيه أثار الكثير من التعليقات بين المتابعين الذين تمنوا عودتهم مرة أخرى «مترجعوا لبعض بقى.. قولوا أنكم رجعتوا لبعض.. طيب يلا تروحوا مع بعض يلا».

بعد فسخ الخطوبة.. ميرنا الهلباوي تهنئ محمد عطية بعيد ميلاده

وكانت البلوجر ميرنا الهلباوي هنأت خطيبها السابق محمد عطية بعيد ميلاده، بعد حوالي أسبوعين من فسخ خطبتهما، وشاركت صورة له عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، خلال خاصية القصص المصورة «ستوري»، وعلقت: «متأخرة بس مش مهم، كل سنة وأنت طيب وناجح ومبسوط، ومحقق كل اللي نفسك فيه، ومش هطول في الكلام عشان بيحصل حوارات».

وعلى الفور، أعاد «عطية» مشاركة المنشور مُجددا عبر حسابه الشخصي على «انستجرام»، مدونًا: «وانتي طيبة ومرتاحة ومبسوطة، ومبروك على التوقيع رغم إنها متأخرة شوية، دايمًا ناجحة ومحققة اللي نفسك فيه».

ومنذ فترة فاجئت ميرنا الهلباوي متابعيها بإعلان فسخ خطبتها من الفنان محمد عطية؛ إذ كتبت: «single.. الحمد لله على كل شيء»، ثم حذفت جميع الصور والذكريات التي جمعتهما.