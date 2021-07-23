بـ«الصدفة».. سيدة تكتشف أن قلبها على الجانب الأيمن بدلا من الأيسر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة غريبة من نوعها، أصيبت بها كلير ماك صاحبة الـ19 عامًا، بعد اكتشافها بالصدفة مرض نادر لم تتوقع الإصابة به، عقب خضوعها لفحص بالأشعة السينية.

وظهرت على الفتاة بعض الأعراض التي ساعدتها في اكتشاف إصابتها بالمرض النادر؛ إذ عانت من السعال لمدة شهرين، بالإضافة إلى التهاب في الرئة، وشخص الأطباء مرضها بعد إجراء المسح الشعاعي أن القلب كان على الجانب الخاطىء من الصدر، وهي حالة تسمى «دكستروكارديا».

وتعتبر هذه الحالة نادرة، يكون القلب خلالها في الجانب الأيمن من الصدر بدلًا من الأيسر، ولم تصدق الفتاة تشخيص الأطباء بسبب الصدمة، وتعاملت مع ذلك بالضحك، وأخبرت والديها اللذان شعرا بالخوف والصدمة.

قلب في الجانب الأيسر

لم يصدق أحد أنها عاشت طوال حياتها دون أن يدرك الأطباء أن قلبها كان على الجانب الخاطىء، الأيمن بدلا من الأيسر، ويولد بهذه الحالة أقل من 1% من البشر، ويتطور قلب الطفل في مرحلة الولادة في بعض الحالات وينتقل إلى الجانب الأيمن من الصدر، ولم يجد الأطباء أسباب لهذه الحالة النادرة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ما هو القلب اليميني؟

القلب اليميني عبارة عن حالة طبية نادرة يكون فيها القلب أقرب إلى الجهة اليمنى من الجسم بدلا من اليسرى، وهو عيب خلقي، ويمكن أن يرافق هذه الحالة تغيير أماكن الكبد والطحال وبعض الأعضاء الأخرى في الجسم إلى الجهة المقابلة.

أسباب الإصابة بالقلب اليميني

لا توجد أسباب معروفة حتى الآن للإصابة بالقلب اليميني، كما ذكر موقع «Web Md»؛ إذ أنه خلال مرحلة نمو الجنين ينمو القلب ليكون متجها إلى الجهة اليمنى من الجسم، لكنه يعمل بشكل طبيعي، ويكون بحالة صحية جيدة، وفي حالات معينة يرتبط هذا العيب بمشكلات في القلب وأعضاء أخرى بالجسم.