الامارات | أصالة تصدم جمهورها بطلّتها الجديدة ..صور

شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تصدم جمهورها بطلّتها الجديدة ..صور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري متابعيها بمجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت بشعر قصير جداً، مع فستان أبيض طويل مكشوف الأكتاف، مع ماكياج هادىء أبرز جمالها ونعومتها، وبدت أصالة بكامل أناقتها بإطلالة خطفت أنظار المتابعين، وحصد المنشور بعد دقائق من عرضه آلاف الإعجابات، وعلّقت: “صور قبل الحفل”.

وكانت أصالة قد فجرت مفاجأة لمتابعيها بإعلانها طرحها لأغنية جديدة قريباً بعنوان “الدنيا لها طعم جديد”.

ونشرت صورة أرفقتها بتعليق كتبت فيه: “إيه ممكن يخلي الدنيا لها طعم جديد.. قريباً”.

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