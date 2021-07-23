الامارات | "احذفها من هاتفك الآن" .. غوغل تحظر 11 تطبيقا خبيثاً من "أندرويد" !

شكرا لقرائتكم خبر عن "احذفها من هاتفك الآن" .. غوغل تحظر 11 تطبيقا خبيثاً من "أندرويد" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظر "متجر غوغل بلاي" مجموعة من تطبيقات "أندرويد" بعد اكتشاف ارتباط واضح ببرنامج "جوكر" الخبيث، والذي يسجل المستخدمين في خطط اشتراك باهظة الثمن.

واكتُشف "جوكر" لأول مرة في عام 2017، ولكنه عاد مؤخرا بشكل كبير ونشط حيث يحذر الخبراء الآن من أنهم رأوا زيادة كبيرة في التطبيقات التي تحتوي على هذا التهديد السيئ.

وكُشف عن التحذير الأخير من قبل فريق التهديد ThreatLabz في Zscaler، والذي كان يراقب "جوكر" لبعض الوقت. ويقولون إن ما مجموعه 11 تطبيقا تمكنت من التسلل عبر دفاعات غوغل، ثم ظهرت على متجر "بلاي" الرسمي وحصلت على آلاف عمليات التثبيت.

مع ذلك، فإن أي شخص لديه بالفعل التطبيقات المخزنة على هاتفه، معرض للخطر - لأن غوغل ليس لديها القدرة على حذف هذه التطبيقات عن بُعد. لذلك، ستحتاج إلى التأكد من إلقاء نظرة على التطبيقات، ومسح أي مما يلي من هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام "أندرويد" على الفور.

وفيما يلي أسماء التطبيقات المصابة:

Free Affluent Message

PDF Photo Scanner

delux Keyboard

Comply QR Scanner

PDF Converter Scanner

Font Style Keyboard

Translate Free

Saying Message

Private Message

Read Scanner

Print Scanner

وفي حديثه عن الحل، قال Zscaler: "يعد "جوكر" أحد أبرز البرامج الضارة التي تستهدف أجهزة "أندرويد". وعلى الرغم من الوعي العام بهذا البرنامج الضار بالذات، إلا أنها تواصل إيجاد طريقها إلى سوق تطبيقات غوغل الرسمي من خلال تطبيق التغييرات في التعليمات البرمجية وأساليب التنفيذ أو تقنيات استرداد الحمولة. وصُمم برنامج التجسس هذا لسرقة رسائل SMS وقوائم جهات الاتصال ومعلومات الجهاز، ولتسجيل الضحية للحصول على خدمات بروتوكول التطبيقات اللاسلكية المتميزة (WAP)".

وإلى جانب تحذير Zscaler، أصدرت إحدى الشركات التي تعمل مع غوغل لحماية الأجهزة، إعلانا مقلقا بشأن "جوكر".

وتقول Zimperium إنها شهدت أكثر من 1000 عينة جديدة من "جوكر" منذ تقريرها الأخير عن المشكلة في عام 2020. وتحذر الشركة من أن لصوص الإنترنت وجدوا بشكل روتيني طرقا جديدة وفريدة من نوعها لإدخال هذه البرامج الضارة في متاجر التطبيقات الرسمية وغير الرسمية.

ومن الأهمية بمكان أن يقوم جميع مستخدمي "أندرويد" بإجراء بعض الأبحاث قبل تنزيل أي تطبيق على أجهزتهم، فبمجرد إصابة "جوكر" للهاتف، يمكن أن يكلف فواتير ضخمة دون علم المالك.

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