الامارات | ماتا من الحب وثاني اوكسيد الكربون.. مصادر تكشف تفاصيل وفاة عشيقي الهرم في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن ماتا من الحب وثاني اوكسيد الكربون.. مصادر تكشف تفاصيل وفاة عشيقي الهرم في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت قضية العثور على شاب وصبية، فارقا الحياة، خلال لقاء غرامي، في سيارة " اوبر"، مركونة منذ أيام في موقف سيارات قيد الانشاء في منطقة الهرم في مصر، الرأي العام، وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، أنهما ماتا مختنقين إثر تنفسهما غاز ثانى أكسيد الكربون. وأفادت مصادر لصحيفة " المصري اليوم" بأنه لا توجد شبهة جنائية، وانما ماتا بسبب تأثرهما بغاز ثاني اوكسيد الكربون المنبعث من عادم السيارة في المكان شبه المغلق الذي اختاراه للقائهما العاطفي.



وردًا على عدم قدرة الشاب والفتاة على فتح أبواب السيارة للتنفس شرحت المصادر بأن ثانى أكسيد الكربون من ضمن تأثيراته أنه يشل حركة الشخص حال استنشاقه «بيكون عارف إنه بيموت لكن أعصابه سايبة ولا يستطع معها النطق أو الحركة»، وفقًا لأطباء مصلحة الطب الشرعى الذين أعدوا تقريرًا مبدئيًا حول الواقعة للنيابة.

وقالت المصادر إن غاز أكسيد الكربون نسبته زادت داخل السيارة أثناء هذا اللقاء العاطفي، فملأ رئتيهما،وأظهرت مناظرة النيابة لجثتين أنهما كانا في حالة تعفن، بما يشير إلى بقاء الجثتين داخل السيارة لعدة أيام، ولم يعثر على آثار كدمات أو تعذيب أو جروح بجسديهما.

واستمعت النيابة لأقوال أسرتي الفتاة والشاب، وقالت عائلة «الأولى» إن الشاب الذي عُثر على جثته مع ابنتهم هو «سائق»، وسبق أن رفضوا خطبتهما، ولارتباطها بعلاقة عاطفية معه هربت من المنزل حتى العثور على جثتيهما، فيما لم تتهم أسرة «الثانى» أحدًا بالتسبب في وفاته. كشفت التحريات أن المتوفيين كانا على علاقة عاطفية منذ 3 سنوات،ما جعل الفتاة تهرب معه في سيارته فماتا معا بالاختناق بعد استنشاق ثاني أكسيد الكربون أثناء علاقتهما داخل السيارة.

وعقب ذلك، أمرت النيابة بالتحفظ على السيارة محل العثور على الجثتين وتحريز ما بها من محتويات، وفحصها بمعرفة المعمل الجنائى.

وذكرت التحقيقات أن الشاب والفتاة مبلغ بتغيبهما منذ ٣ أيام، وعثر على جثتيهما بسيارة ملاكى، وكانا ليلة الواقعة يقضيان سهرة حمراء بداخل السيارة.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثتين لشاب وفتاة في حالة تعفن داخل سيارة ملك الشاب مركونة داخل جراج مغلق خاص بالشاب.

وبإجراء التحريات، تبين أن الشاب تربطه علاقة عاطفية بالفتاة، واصطحبها داخل السيارة وتوجه للجراج، وخلال تواجدهما بالسيارة تعرضا لاختناق، مما أسفر عن وفاتهما بسبب إغلاق منافذ السيارة وتعاطى المخدرات. وأكدت تحريات أجهزة الأمن عدم وجود شبهة جنائية.

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